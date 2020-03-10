Назвали ще одну категорію людей, для яких дуже небезпечний коронавірус
Нинішня епідемія коронавірусу – слушний момент для того, щоб відмовитися від сигарет. Хвороба значно смертоносніша для курців.
Тому їх закликають якомога швидше відмовитися від своєї шкідливої звички для того, щоб не заразитися коронавірусом, пише Daily Mail Australia.
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Річ у тім, що люди, які мають будь-які проблеми з легенями, особливо схильні до інфікування і частіше помирають від вірусу. Курці ризикують дуже серйозно захворіти, адже оболонка їхніх легень вразливіша, і вони мають більше рецепторів, до яких приєднуються частинки вірусу. Таку думку висловив відомий австралійський вчений Норман Сван (Norman Swan).
Китайський вірус також загрожує людям з хворобами серця і діабетикам. В Австралії нещодавно завершилися масові лісові пожежі, і стало відомо, що добровольці, які активно брали участь в їхньому гасінні, мають підвищений ризик зараження коронавірусом, оскільки дим негативно впливав на легені. До групи ризику потрапили 17 000 добровольців.
Головне про Covid-19
- Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
- Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
- У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
- Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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