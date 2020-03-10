Назвали ще одну категорію людей, для яких дуже небезпечний коронавірус

Нинішня епідемія коронавірусу – слушний момент для того, щоб відмовитися від сигарет. Хвороба значно смертоносніша для курців.

Тому їх закликають якомога швидше відмовитися від своєї шкідливої ​​звички для того, щоб не заразитися коронавірусом, пише Daily Mail Australia.

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Річ у тім, що люди, які мають будь-які проблеми з легенями, особливо схильні до інфікування і частіше помирають від вірусу. Курці ризикують дуже серйозно захворіти, адже оболонка їхніх легень вразливіша, і вони мають більше рецепторів, до яких приєднуються частинки вірусу. Таку думку висловив відомий австралійський вчений Норман Сван (Norman Swan).

Китайський вірус також загрожує людям з хворобами серця і діабетикам. В Австралії нещодавно завершилися масові лісові пожежі, і стало відомо, що добровольці, які активно брали участь в їхньому гасінні, мають підвищений ризик зараження коронавірусом, оскільки дим негативно впливав на легені. До групи ризику потрапили 17 000 добровольців.

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Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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