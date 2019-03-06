Назвали ще одну небезпеку цукру та газованих напоїв

Експерти з Американської академії неврології виявили, що вживання цукру та солодких напоїв можуть збільшувати тяжкість симптомів розсіяного склерозу.

При цьому захворюванні вражається центральна нервова система, пише EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 135 осіб з діагнозом "розсіяний склероз". Добровольців попросили вказати, чим вони харчуються.

Розсіяний склероз – симптоми різке зниження рухової активності;

невиразна, нечленороздільна мова;

зниження рефлекторної діяльності;

біль та ломота в тілі;

порушення роботи сечостатевої системи;

падіння зору, двоїння або розмитість;

імпотенція у чоловіків;

підвищена втомленість;

порушення координації;

оніміння по всьому тілу;

зниження чутливості.

Вчені проаналізували, наскільки раціон харчування кожного учасника був близький до дієти DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension).

DASH рекомендують для профілактики високого кров'яного тиску. Дієта містить незбиране зерно, фрукти, овочі, нежирні молочні продукти, пісне м'ясо, курку, рибу, а також горіхи і боби.

Фахівці оцінили інвалідність добровольців за 10-бальною шкалою. 30 осіб страждали від важкої інвалідності.

Результати дослідження показали, що вживання в день 290 калорій у вигляді солодких напоїв збільшували ризик тяжкої інвалідності у 5 разів. Це приблизно два солодкі напої щодня. Вчені порівняли ці дані з тими, хто рідко пив такі напої.

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