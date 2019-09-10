Назвали ще одну небезпеку високого тиску

Американські дослідники виявили, що високий кров’яний тиск пришвидшує зниження когнітивних здібностей з віком.

Стійке підвищення кров'яного тиску – гіпертензія – може призвести до виникнення низки захворювань серця, гіпертонічної кризи і передчасної смерті.

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Артеріальна гіпертензія – що це? Це захворювання, при якому є стійке підвищення кров'яного тиску до величини 140/90 і вище. До артеріальної гіпертензії призводять такі хвороби, як атеросклероз, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.

Вчені з Колумбійського університету проаналізували дані майже 11 тисяч дорослих з китайського дослідження здоров'я (CHARLS) в період з 2011 по 2015 рік, пише EurekAlert!.

Вони оцінювали вплив високого кров'яного тиску і його лікування на зниження розумових здібностей. Серед учасників дослідження були люди з високим кров'яним тиском, які не проходили терапію, люди, які проходять лікування та люди з нормальним тиском.

Для дослідження вчені опитали учасників про середовище життя, освіту, лікування. Їх також попросили виконати когнітивні тести.



У людей похилого віку високий тиск негативно впливає на когнітивні здібності

Виявилося, що учасники у віці 55 років і старше, які мали високий кров'яний тиск, показали швидший темп зниження когнітивних здібностей у порівнянні з учасниками з двох інших груп.

При цьому у тих, хто приймає необхідні ліки, рівень зниження розумових здібностей був такий же, як у людей з нормальним тиском.

Висновок: стійке підвищення тиску знижує когнітивні здібності людей похилого віку.

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