Назвали сік, який захистить мозок дитини в утробі
Вчені прийшли до висновку, що гранатовий сік корисний для мозку дитини при діагнозі "внутрішньоутробне обмеження росту"(IUGR).
В рамках дослідження вчені спостерігали за станом здоров'я 78 жінок, у дітей яких було виявлено IUGR між 24-ім і 43-ім тижнями вагітності, пише журнал PLOS One.
Читайте також: Назвали небезпечний предмет для немовляти, який купують більшість батьків
Половина випробовуваних брали 230 мл гранатового соку в день, інші — плацебо з аналогічним смаком і таким же вмістом калорій.
Для позитивного впливу на розвиток мозку дитини, вагітним жінкам необхідно щодня пити близько 230 мл гранатового соку.
Це особливо важливо для малюків з IUGR, оскільки цей стан загрожує пошкодженням головного мозку або проблемами з серцево-судинною системою.
Гранатовий сік захистить мозок дитини в утробі
Фахівці пов'язують це з вмістом в гранатах поліфенолів, які можуть захистити мозок від розвитку нейродегенеративних захворювань.
Експерти не виключають того, що регулярне вживання майбутніми матерями гранатового соку допоможе дітям з IUGR уникнути інвазивного лікування.
В результаті експерименту у дітей жінок, які пили під час вагітності гранатовий сік, була виявлена позитивна динаміка в розвитку мозку.
Для підтвердження отриманих даних, вчені планують провести масштабні клінічні дослідження.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.