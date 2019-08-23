Назвали сік, який захистить мозок дитини в утробі

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Який сік захистить мозок дитини в утробі
Який сік захистить мозок дитини в утробі / hotfridaytalks.com

Вчені прийшли до висновку, що гранатовий сік корисний для мозку дитини при діагнозі "внутрішньоутробне обмеження росту"(IUGR).

В рамках дослідження вчені спостерігали за станом здоров'я 78 жінок, у дітей яких було виявлено IUGR між 24-ім і 43-ім тижнями вагітності, пише журнал PLOS One.

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Половина випробовуваних брали 230 мл гранатового соку в день, інші — плацебо з аналогічним смаком і таким же вмістом калорій.

Для позитивного впливу на розвиток мозку дитини, вагітним жінкам необхідно щодня пити близько 230 мл гранатового соку.

Це особливо важливо для малюків з IUGR, оскільки цей стан загрожує пошкодженням головного мозку або проблемами з серцево-судинною системою.

Гранатовий сік захистить мозок дитини в утробі
Гранатовий сік захистить мозок дитини в утробі​

Фахівці пов'язують це з вмістом в гранатах поліфенолів, які можуть захистити мозок від розвитку нейродегенеративних захворювань.

Експерти не виключають того, що регулярне вживання майбутніми матерями гранатового соку допоможе дітям з IUGR уникнути інвазивного лікування.

В результаті експерименту у дітей жінок, які пили під час вагітності гранатовий сік, була виявлена позитивна динаміка в розвитку мозку.

Для підтвердження отриманих даних, вчені планують провести масштабні клінічні дослідження.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Вагітність і пологи Лікування Мозок дослідження
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