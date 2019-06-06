Назвали сік, який здатний знизити кров'яний тиск

Японські вчені провели дослідження та встановили, що томатний сік здатний знижувати кров'яний тиск та вміст в крові ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Експерти з Токійського медичного і стоматологічного університету залучили до експерименту 184 чоловіків та 297 жінок, пише EurekAlert!.

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Середній вік учасників – 58 років. Усі вони протягом одного року отримували стільки томатного соку, скільки вони хотіли.

Фахівці повідомили, що вживання напою пов'язаний зі зменшенням кров'яного тиску у 94 випробовуваних з нелікованою предгіпертензією і гіпертензією.

Артеріальна гіпертензія – що це? Це захворювання, коли артеріальний тиск не приходить у норму. У здорової людини після фізичного чи емоційного перенавантаження тиск підіймається, проте за певний час він повертається до норми. Якщо ж тиск не приходить до норми і залишається підвищеним – це так звана есенціальна АГ.

Систолічний тиск в добровольців зменшився з 141 до 137 міліметрів ртутного стовпа, а діастолічний – з 83 до 80 міліметрів ртутного стовпчика.



Томатний сік здатний знизити кров'яний тиск

Рівень холестерину у 125 учасників знизилися в середньому з 155 до 149,9 міліграма на децилітр. Вміст в крові ліпопротеїнів низької щільності пов'язують з "поганим" холестерином.

Позитивний вплив томатного соку не залежало від віку та статі. При цьому не було помічено ніяких серйозних відмінностей між способами життя випробовуваних до і після експерименту.

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