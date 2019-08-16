Назвали симптом, який свідчить про майбутні проблеми з серцем

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Назвали симптом, який попереджує про майбутні проблеми з серцем
Назвали симптом, який попереджує про майбутні проблеми з серцем / gezondheidenwetenschap.be

Швидка втомлюваність не тільки сигналізує про наближення старості, а і є ранньою ознакою серйозних проблем з серцево-судинною системою в майбутньому.

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Джона Хопкінса в Балтиморі провели аналіз дослідження, у якому взяли участь 625 людей, йдеться на MedicalXpress.

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Середній вік учасників становив 68 років.

Усі учасники повинні були пройти тест: протягом п'яти хвилин прогулятися на біговій доріжці зі швидкістю 2,4 кілометра на годину.

Вчені оцінювали "рівень стомлюваності" у добровольців.

Дослідники заявили, що люди з вищим серцево-судинним ризиком частіше повідомляли про те, що швидко втомлювалися.

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Особливо скаржилися на підвищену стомлюваність добровольці з ожирінням і високим кров'яним тиском. Така ознака може бути раннім симптомом розвитку інфаркту у літніх людей.

За їх вчених, для профілактики подальшого розвитку захворювань необхідно дотримуватися правильного способу життя, збалансовано і повноцінно харчуватися, не захоплюватися шкідливою їжею, а також не забувати про помірну фізичну активність.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
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