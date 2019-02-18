Назвали смачний продукт, який зменшує ризик хвороб серця

Американські вчені з Інституту харчування довели користь шоколаду для здоров'я людей. Саме чорний шоколад може зменшити ризик хвороб серця.

Вчені проаналізували п'ять досліджень, у яких взяли участь 575 тисяч людей, пише Express.

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Вони виявили, що вживання 28 грамів чорного шоколаду зменшує ризик серцевої недостатності на 17%.

Це пов'язано з флавоноїдами – природними сполуками, що містяться в какао, Вони підсилюють здоров'я кровоносної судини і допомагають зменшити запалення.

Одне з досліджень підтверджує, що вживання шоколаду допомагає уникнути розвитку такого небезпечного серцевого захворювання, як миготлива аритмія (перебої серцевого ритму).



Чорний шоколад зменшує ризик хвороб серця



Люди, які вживають від двох до шести порцій гіркого шоколаду на тиждень, менше схильні до ризику серцево-судинних захворювань, у порівнянні з тими, хто вживав цей продукт менше разу на місяць.

За словами вчених, через вміст калію та магнію шоколад сприяє покращенню роботи кровоносних судин і запобігає утворенню тромбів. Експерти радять вживати чорний шоколад людям, які мають проблеми з тиском.

Регулярне вживання чорного шоколаду може поліпшити настрій і пам'ять.

Попри корисні властивості шоколаду, не варто забувати і про норму споживання. Дослідники радять їсти не більше 1/3 плитки шоколаду в тиждень. Також рекомендують вибирати тільки якісний чорний шоколад.

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