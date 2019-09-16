Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса

Численні дослідження доводять шкоду червоного м'яса. А от онкологи з Оксфордського університету виявили, що вживання курки та іншого білого м'яса теж шкодить здоров'ю.

З 2014 по 2016 рік експерти стежили за станом здоров'я 475 тисяч британців у віці 37–73 років, пише The Times.

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Вчені записували дані учасників про споживання м'яса.

До кінця другого року у 23 тисяч учасників дослідження розвинулися онкозахворювання.

Вченим вдалося виявити зв'язок між вживанням курки і розвитком негоджкінської лімфоми.

Негоджкінські лімфоми – що це? Це група злоякісних новоутворень лімфатичної системи, яка відповідає за боротьбу з інфекціями. При цьому захворюванні пухлини вражають клітини крові – лімфоцитів.



У людини збільшуються лімфатичні вузли на шиї, під пахвами, в середостінні. Пацієнт може відчувати жар, втому, втрату апетиту, сильно потіти ночами.

Крім того, вживання курячого м'яса збільшувало ймовірність виникнення раку простати у чоловіків, а також меланоми у людей обох статей.



Надмірне вживання білого м'яса збільшує ризик раку

Ризик виникнення пухлин підвищувався при споживанні від 30 грамів білого м'яса в день.

До білого м'яса відносять:

1. Пташине м'ясо:

Курятина

Індичатина

Гусятина

Качатина

2. М'ясо диких птахів:

М'ясо дикої качки

М'ясо фазана

М'ясо куріпки

Страусятина

Перепелятина

Голуб'ятина

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