Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса

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Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса
Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса / stuff.co.nz

Численні дослідження доводять шкоду червоного м'яса. А от онкологи з Оксфордського університету виявили, що вживання курки та іншого білого м'яса теж шкодить здоров'ю.

З 2014 по 2016 рік експерти стежили за станом здоров'я 475 тисяч британців у віці 37–73 років, пише The Times.

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Вчені записували дані учасників про споживання м'яса.

До кінця другого року у 23 тисяч учасників дослідження розвинулися онкозахворювання.

Вченим вдалося виявити зв'язок між вживанням курки і розвитком негоджкінської лімфоми.

 
Негоджкінські лімфоми – що це?
Це група злоякісних новоутворень лімфатичної системи, яка відповідає за боротьбу з інфекціями. При цьому захворюванні пухлини вражають клітини крові – лімфоцитів.

У людини збільшуються лімфатичні вузли на шиї, під пахвами, в середостінні. Пацієнт може відчувати жар, втому, втрату апетиту, сильно потіти ночами.

Крім того, вживання курячого м'яса збільшувало ймовірність виникнення раку простати у чоловіків, а також меланоми у людей обох статей.

Надмірне вживання білого м'яса збільшує ризик раку
Надмірне вживання білого м'яса збільшує ризик раку

Ризик виникнення пухлин підвищувався при споживанні від 30 грамів білого м'яса в день.

До білого м'яса відносять:

1. Пташине м'ясо:

  • Курятина
  • Індичатина
  • Гусятина
  • Качатина

2. М'ясо диких птахів:

  • М'ясо дикої качки
  • М'ясо фазана
  • М'ясо куріпки
  • Страусятина
  • Перепелятина
  • Голуб'ятина

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Теги: Здоров'я дослідження Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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