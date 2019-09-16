Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса
Численні дослідження доводять шкоду червоного м'яса. А от онкологи з Оксфордського університету виявили, що вживання курки та іншого білого м'яса теж шкодить здоров'ю.
З 2014 по 2016 рік експерти стежили за станом здоров'я 475 тисяч британців у віці 37–73 років, пише The Times.
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Вчені записували дані учасників про споживання м'яса.
До кінця другого року у 23 тисяч учасників дослідження розвинулися онкозахворювання.
Вченим вдалося виявити зв'язок між вживанням курки і розвитком негоджкінської лімфоми.
У людини збільшуються лімфатичні вузли на шиї, під пахвами, в середостінні. Пацієнт може відчувати жар, втому, втрату апетиту, сильно потіти ночами.
Крім того, вживання курячого м'яса збільшувало ймовірність виникнення раку простати у чоловіків, а також меланоми у людей обох статей.
Надмірне вживання білого м'яса збільшує ризик раку
Ризик виникнення пухлин підвищувався при споживанні від 30 грамів білого м'яса в день.
До білого м'яса відносять:
1. Пташине м'ясо:
- Курятина
- Індичатина
- Гусятина
- Качатина
2. М'ясо диких птахів:
- М'ясо дикої качки
- М'ясо фазана
- М'ясо куріпки
- Страусятина
- Перепелятина
- Голуб'ятина
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