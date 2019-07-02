Назвали тип фігури, який вдвічі збільшує ризик інсульту

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Назвали тип фігури, який вдвічі збільшує ризик інсульту
Назвали тип фігури, який вдвічі збільшує ризик інсульту / unsplash.com

Жінки з фігурою у формі "яблука" у два рази частіше страждають від інсультів і серцевих нападів, ніж власниці фігури типу "груша".

До такого висновку прийшли фахівці Медичного коледжу Альберта Ейнштейна (Нью-Йорк), пише Daily Mail.

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Вони 18 років спостерігали за змінами стану здоров'я понад 2,6 тисячі жінок з нормальною вагою.

Тип "яблуко" характеризується відкладенням жирів навколо талії. Власниці такої фігури мають в три рази частіший ризик серцевих захворювань, ніж володарки типу "груша" з жировими відкладеннями в районі стегон.

Крім того, власниці найбільш вираженої форми "яблуко" у два рази частіше страждають від інфарктів у порівнянні з 25% інших жінок, у яких жир не відкладається навколо талії.

Типи фігур
Типи фігур

При цьому чверть учасників дослідження власниць фігур типу "груша" на 40% рідше стикалися з різними серцево-судинними захворюваннями, ніж ті, хто мав вузькими стегнами.

Експерти вважають, що ця особливість викликана тим фактом, що жир по-різному розподіляється навколо внутрішніх органів. Наприклад, печінка і підшлункова залоза під його впливом виділяють в кров шкідливі хімічні речовини, які порушували нормальне функціонування кровоносної системи.

Жир, який накопичується на стегнах, не приносить такого шкоди, бо впливає на важливі внутрішні органи.

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Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Новини Здоров'я
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