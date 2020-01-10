Назвали три хронічних захворювання, які особливо небезпечні взимку

Зима, через несприятливу погоду, створює неабиякі випробування для людського організму. Але існують три хвороби, які є особливо небезпечними в цю пору року.

Астма

Однією з найпідступніших хвороб, що становлять загрозу взимку, є астма, констатують експерти Healthy. Люди, у яких взимку починають виникати хрипи й задишка, повинні бути дуже обережними. Різке падіння температури при переході від теплого приміщення до холодного повітря може привести у них до оніміння язика і відчуття набряку шиї, а через деякий час – і до виникнення бронхоспазму.

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Що робити? На думку фахівців, в морози астматикам краще залишатися вдома і приймати відповідні ліки для поліпшення стану.

Артрит

Ще одне захворювання, яке загострюється взимку – артрит, він викликає біль в суглобах. У цю пору року знижується фізична активність людей і підвищується ризик застудних інфекцій, які сприяють запаленню. Все це підсилює ймовірність артриту, який дуже сильно ускладнює повсякденне життя.



Взимку можуть загострюватись багато хвороб \ unsplash.com

Що робити? Взимку дуже важливо тепло одягатися, підтримувати фізичну активність і дотримуватися всі профілактичні заходи, спрямовані проти ГРВІ.

Серцево-судинні захворювання

Дотримуватися підвищеної обережності взимку повинні й люди з проблемами серця. В цю пору року підвищується ймовірність серцевого нападу. Це пов'язано з тим, що низька температура підвищує кров'яний тиск, в результаті чого збільшується навантаження на серце.

Що робити? Медики радять відмовитися від вживання кофеїну, алкоголю, а також кинути палити. Слід віддавати перевагу теплим напоям та їжі, яка багата корисними речовинами.

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