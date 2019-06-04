Назвали ягоду, яка зменшить ризик розвитку хвороб серця та судин

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Університету Східної Англії і Гарварда, вживання 150 грамів чорниці в день знижує ризик серцево-судинних захворювань до 15%.

Перш ніж прийти до такого висновку, фахівці намагалися з'ясувати, чи впливає чорниця на метаболічний синдром, пише Medicalxpress.

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Він містить як мінімум чотири фактори ризику: високий кров'яний тиск, високий рівень цукру в крові, низький рівень "хорошого холестерину" і високий рівень тригліцеридів.

Наявність метаболічного синдрому значно збільшує ризик серцевих захворювань, інсульту і діабету. Для того, щоб контролювати цей ризик часто призначають статини.

Вчені вирішили з'ясувати, чи може вживання в їжу чорниці допомогти людям, які вже є в групі ризику.

Під час своєї роботи команда експертів досліджувала вплив щоденного вживання чорниці на здоров'я 138 пацієнтів з надмірною вагою й ожирінням у віці від 50 до 75 років протягом шести місяців.

В ході експерименту учасники були розділені на три групи, одна з яких отримувала плацебо, інша – 150 грамів (один стакан) сухих ягід в день, третя – 75 грамів (півсклянки).

Дослідження виявило, що вживання однієї чашки чорниці в день призводило до стійкого поліпшення судинної функції і артеріальної жорсткості. Це достатньо для того, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань на 12-15%.

При цьому в третій групі ніякої користі для здоров'я виявлено не було.

На думку вчених, це може бути пов'язано з тим, що для людей з ожирінням потрібна збільшена порція чорниці, в порівнянні з тими, хто не має зайвої ваги.

Дослідники підкреслили, що чорниця та інші ягоди обов'язково повинні бути включені в раціон при терапії, спрямованої на зниження і профілактику ризику серцево-судинних захворювань.

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