Назвали ймовірну причину, чому Бетховен втратив слух

Німецький композитор Людвіг ван Бетховен міг втратити слух внаслідок отруєння свинцем, через зловживання вином.

Вчені з Падуанського університету описують випадок 64-річної пацієнтки, яка звернулася до лікарів зі скаргами на біль в животі, загальну слабкість і втрату слуху. Її симптоми збігалися з тими, від яких страждав Бетховен, пишуть дослідники.

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Нездужання жінки пояснювалося високим вмістом свинцю в організмі: пацієнтка роками готувала на старій сковороді, у якій стерся керамічний шар. Спостерігаючи за станом жінки, лікарі прийшли до висновку, що і хворобу Бетховена можна пояснити отруєнням.



Бетховен міг отруїтись свинцем у вині \ autogear.ru

Як міг отруїтися Бетховен?

Як припускають лікарі, композитора підвела тяга до вина. За часів Бетховена вино містило велику кількість свинцю. Частково з важкого металу був зроблений і келих, з якого пив Бетховен.

Бетховен почав втрачати слух у 25 років. Спочатку у нього розвинувся тинітус – запалення середнього вуха, яке призводить до постійного дзвону у вухах. Композитор повністю оглух, коли йому було трохи більш як 40 років.

Що стало причиною глухоти Бетховена, точно невідомо до нині. Вчені висували різні гіпотези: тиф, сифіліс, аутоімунні розлади (такі, як системний червоний вовчак) і навіть звичка занурювати голову в холодну воду, щоб не заснути.

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