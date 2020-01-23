Назвали ймовірну причину появи китайського коронавірусу

Джерелом нового типу коронавірусу з Китаю могли стати змії. Вірус з'явився близько двох років тому. Генетичний код змій найближчий до коронавірусу, який став причиною смерті вже 25 людей.

У дослідженні, опублікованому в журналі медичної вірусології, взяли участь вчені з Пекіна, Наньнін, Нінбо і Ухані, звідки почала поширюватися інфекція, пише The Conversation.

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Наші висновки дають підставу вважати, що змія є ймовірним носієм інфекції,

– йдеться в дослідженні.

Як виявили джерело вірусу

Вчені взяли зразки нового збудника хвороби у пацієнтів та порівняли їх з коронавірусами, виявленими у різних тварин-господарів. Найближчими за генетичним кодом до вірусу виявилися два види змій – південнокитайський крайт багатосмугий і китайська кобра.



Ймовірним джерелом коронавірусу є змії/Фото:CC BY-SA

У Китаї змій та інших диких тварин вживають в їжу. У 2017 році дослідження інституту зоології китайської академії наук показало, що понад 60% населення південного заходу Китаю їло м'ясо дикої тварини, як мінімум раз за останні два роки.

Проте, товариство китайських вчених версію передачі вірусу до людини від змії ставлять під сумнів. Це пов'язано з тим, що колись майже всі подібні віруси передавалися людині від ссавців, зокрема, верблюдів, як у випадку з Близькосхідним респіраторним синдромом (MERS).

На думку фахівця з вірусології інституту зоології в Пекіні Чжен Айхуа, передача вірусу людині від віддалених від людини видів живих організмів можлива, як у випадку з вірусом Зика, переносником якого є комарі. Водночас сама по собі схожість генетичного коду не є достатньою підставою для таких висновків, зазначив він.

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Що відомо про небезпечний вірус

Від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 25 людей. Загальна кількість інфікованих – 617 осіб.

Китайська влада заявила, що закрила портове китайське місто-мільйонник Ухань, у якому зафіксували перші випадки смертельного коронавірусу. Також вирішили призупинити всі авіарейси звідти, а також – закрити залізничне сполучення.

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

До слова, в українських аеропортах наразі заходи для посилення перевірки через спалах смертельної пневмонії не проводяться, доки не буде відповідного розпорядження Міністерства охорони здоров'я.

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