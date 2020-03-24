Назвали закономірності в перебігу коронавірусу Covid-2019: перед погіршенням – покращення

Лікарі стверджують, що пацієнти з коронавірусів часто відчувають себе краще перед тим, як їх стан різко погіршується. І вже після цього їм потрібна госпіталізація.

Лікарі, які лікують пацієнтів з Covid-2019 починають краще розбиратися в сценаріях розвитку цієї інфекції, пише NBC News.

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Такі симптоми, як помірний жар і кашель, на ранній стадії проявляються слабо. Пульмонолог з Нового Орлеана доктор Джошуа Денсон (Joshua Denson), який вилікував 20 пацієнтів з коронавірусом, описав першу стадію хвороби як "тліюче полум'я".

Він заявив, що такі симптоми тривають близько тижня, після чого у переважної більшості хвороба проходить, а у кількох відсотків стан здоров'я погіршується.



Багатьом пацієнтам перед погіршенням ставало краще / unsplash.com

У важких випадках, за словами Денсона й інших лікарів, у деяких пацієнтів відчувається поліпшення здоров'я, після чого їх стану різко погіршується, і їм потрібна госпіталізація через проблеми з диханням і болями в грудній клітині.

У людей з'являється помилкове відчуття, що все вже позаду, але через 20-24 години виникає сильний жар, втома, болісний кашель і задишка. Ось уже на цій стадії їм потрібне лікарняне ліжко з апаратами штучної вентиляції легенів,

– розповів лікар Джошуа Денсон.

Зазначимо, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, реальна смертність від коронавірусу становить не 3,4%, а менше, але остаточні дані ще не оприлюднили. Втім, цей показник може і далі знизитися, оскільки вчені тільки зараз отримують можливість аналізувати великі обсяги даних. Відзначимо, що у сезонного грипу смертність становить, в середньому, 0,1%

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