Названо фактор, який впливає на стать дитини під час вагітності

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Названо фактор, який впливає на стать дитини під час вагітності

Якщо раніше вчені вважали, що на стать дитини впливає лише ДНК батьків, то тепер вони припускають, що зовнішні чинники теж мають значення.

Нове дослідження свідчить, що сильний стрес матері під час вагітності може стати визначним фактором статті дитини.

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Стрес під час вагітності впливає на стать дитини

Вчені вивчили показники психосоціального, фізичного та повсякденного стресу на основі обстежень 187 вагітних жінок у віці 18-25 років.

17% жінок мали часті стреси, перебували в станах напруженості, тривоги та мали високі показники ймовірності депресії.

16% були перебували у фізичному напружені та мали підвищений кров’яний тиск. Також вони споживали більше калорій у порівняні з жінками, що мали хороші показники здоров’я.

Вибірка здорових жінок складала 67%.

Результати дослідження показали, що у жінок, які відчували фізичний чи психологічний стрес, хлопчики народжувалися рідше.

Дівчата народжуються частіше у тривожних матерів

Зазвичай на кожні 100 новонароджених дівчат припадає приблизно 105 хлопчиків. А за наявності стресу народжуваність дівчат – вища.

Дослідники також зазначають, що вагітні з високим кров’яним тиском та надлишком спожитих калорій, схильні до передчасних пологів.

Зокрема, у матерів, що були психологічно напруженими, спостерігалося більше ускладнень під час пологів, ніж у тих жінок, які відчували фізичний стрес.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Психологія
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