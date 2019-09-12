Названо причини, які заважають закохатися

Побудувати хороші відносини з партнером бажає багато чоловіків та жінок. Згідно з останніми дослідженнями, сучасне покоління є найсамотнішим з усіх, які жили до цього.

Психологи назвали популярні причини того, чому багатьом людям складно закохатися.

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1. У вас є цікавіші справи

Для когось думка, що у світі може бути щось краще за романтичні відносини – здається абсурдною, та опитування Британської консультативної служби доводять, що для молодих людей все частіше важливіше навчання, кар’єра, хобі та самореалізація.

Якщо ви хочете запустити ракету в космос чи заробити мільйон, то зрозуміло, що вам не до побачень, у вас просто інші життєві пріоритети. І це нормально.

2. Ви досі "не прожили" біль попереднього роману

Важко зачаруватись новою людиною, коли перед очима спливає образ екс-дівчини чи екс-хлопця. Вулички, якими ви прогулювались разом, кав’ярні – де грілись кавою разом. Можна спробувати познайомитись з кимось новим – піти на побачення, але кожна така зустріч сприймається як зрада і біль.

Психіка наче поставила smart-охорону від можливих нових потрясінь. А раптом знову не вдасться – страх, який часто відчувають люди.

Дані Американської психологічної асоціації підтверджують, що розрив відносин, які могли перерости в шлюб, критично впливає на партнерів і знижує адаптацію до подальшого життя. Чим простіші відносини, тим легше повертатися на вихідну точку, але іноді звикання до життя без партнера може зайняти не один рік.

3. Ви нарцис

Навіщо вам хтось ще, якщо ви вже є у себе? Ніякі прив'язування до партнерів вам не страшні, ви просто цього не відчуваєте і не розумієте чому ваш партнер засмучений. Ви не помічаєте своєї холодності, зацикленості на собі та проявів тиранії.

Нарцисизм – це не зовсім про безмежну любов до себе, це про принципову концентрацію увагу на собі та своїх інтересах.

Можна себе ненавидіти, бути безхарактерним та відчувати пригніченість, але разом з тим бути нарцисом. Важко помічати які гарні очі в вашої половинки, чи як кохана переживає за конфлікт на роботі, якщо всю вашу увагу приділяєте собі.

4. У вас багато особистого простору

Вчені Чиказького університету з'ясували, що люди з більшим особистим простором відчувають себе самотнішими, ніж ті, у кого інтимна зона менше. Еволюційна модель самотності має на увазі, що людям потрібно триматися разом: це вигідніше і безпечніше. Коли людина залишається одна, вона відчуває себе самотньою – сигнал до об'єднання.

Нам стає сумно і неприємно, тому що організм задає команду – щось змінювати та "прибиватись до стада" – так більше шансів вижити.

Саме через таку команду самозбереження, ми часто беремо шлюб "не з тими". Але є особистості, які надто цінують особистий простір, їм здається, що небезпека виходить від контактів, а не від зовнішніх загроз. Таким чином вони наче не коряться сигналу об'єднання.

5. Вигорання, кредити, втома

Ви не можете закохатися, бо кредит треба погасити до 15-го цього місяця, не звертаєте увагу на професійне вигорання, втомлюєтесь до тієї міри, що не маєте сил на те, аби зустрітись з друзями, не те, щоб будувати відносини.

Перевтома й емоційне вигорання стає буденністю. Тим більше, що тривоги про майбутнє і гроші вагоміші, ніж думки про власну самотність.

6. Ви затятий перфекціоніст

Неможливість закохуватися може бути пов'язана з тим, що у вас завищенні вимоги до майбутнього партнера. Аби багатий і хороший, з почуттям гумору і гострим розумом, любив тварин і дітей і разом з тим був брутальним, але вихованим.

Тут варто розуміти, що не достатньо просто зменшити перелік вимог, тут важливо побороти загальний перфекціонізм, а не лише поодинокий його прояв. Бо навіть, якщо й вдасться знайти партнера, який підійде під ваш алгоритм, є ризик, що успішними відносини не будуть.

У Йоркському університеті з'ясували, що перфекціоністи частіше вступають в руйнівні відносини і поводяться в парі девіантно, сильніше"влипають" в партнера і вимагають небувалої самовідданості.

7. Соцмережі

Ізраїльські й американські вчені виявили, що скролінг новинної стрічки в соцмережах руйнують прихильності. які тільки починають формуватись. Можна злитись через гарні селфі екс-партнера і мучитись вічними думками про те, що ви гірше партнера, який зайняв ваше місце. Важко любити, коли здається, що ви того не варті.