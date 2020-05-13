Не лише коронавірус, а й держава вбила людей: тисячі іспанців подали до суду на уряд

Іспанці поскаржилися до Верховного суду країни на владу через коронавірус: мовляв, багато людей померли, бо уряд не вживав вчасно заходів для запобігання поширенню COVID-19. Скаржники вважають, що міністри поставили свої інтереси вище за здоров'я громадян.

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Колективну скаргу на уряд до Верховного суду написали 11 адвокатів. Зробили вони це від імені 3 268 іспанців, родичі яких померли від коронавірусу через невдалі дії влади. Про це розповіли в іспанському виданні El Mundo.

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Позивачі вважають винними у смерті своїх родичів (мовиться про 3 274 людини) безпосередньо прем'єр-міністра країни Педро Санчеса та 22 членів його кабінету. Міністри, мовляв, вживали недостатньо заходів для стримування пандемії, ба більше – вживали їх запізно.

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Наразі перелік потенційних злочинів урядовців не є завершеним – позов можуть доповнювати як новими претензіями, так і новими позивачами. Однак суть позову визначена:

"Ймовірне вбивство людей через невдале реагування на пандемію з боку держави". За такий злочин, у разі визнання судом провини підозрюваних, карають позбавленням волі.

Іспанці вважають, що уряд продемонстрував нерозважливість та поставив свої інтереси вище за здоров'я громадян. Мовляв, кілька десятків випадків COVID-19 були виявлені в Іспанії вже на кінець лютого, але в країні й далі тривали мітинги, масові заходи, а влада ніяк не реагувала на загрозу.

Тепер з боку позивачів справою будуть займатися понад 80 юристів-добровольців. Реакція ж влади наразі не відома.

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