Не лише коронавірус, а й держава вбила людей: тисячі іспанців подали до суду на уряд
Іспанці поскаржилися до Верховного суду країни на владу через коронавірус: мовляв, багато людей померли, бо уряд не вживав вчасно заходів для запобігання поширенню COVID-19. Скаржники вважають, що міністри поставили свої інтереси вище за здоров'я громадян.
Понад 3 тисячі людей вирішили подати до суду на владу в Іспанії
Колективну скаргу на уряд до Верховного суду написали 11 адвокатів. Зробили вони це від імені 3 268 іспанців, родичі яких померли від коронавірусу через невдалі дії влади. Про це розповіли в іспанському виданні El Mundo.
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Позивачі вважають винними у смерті своїх родичів (мовиться про 3 274 людини) безпосередньо прем'єр-міністра країни Педро Санчеса та 22 членів його кабінету. Міністри, мовляв, вживали недостатньо заходів для стримування пандемії, ба більше – вживали їх запізно.
У чому іспанці звинувачують уряд та якого покарання вимагають
Наразі перелік потенційних злочинів урядовців не є завершеним – позов можуть доповнювати як новими претензіями, так і новими позивачами. Однак суть позову визначена:
- "Ймовірне вбивство людей через невдале реагування на пандемію з боку держави". За такий злочин, у разі визнання судом провини підозрюваних, карають позбавленням волі.
Іспанці вважають, що уряд продемонстрував нерозважливість та поставив свої інтереси вище за здоров'я громадян. Мовляв, кілька десятків випадків COVID-19 були виявлені в Іспанії вже на кінець лютого, але в країні й далі тривали мітинги, масові заходи, а влада ніяк не реагувала на загрозу.
Тепер з боку позивачів справою будуть займатися понад 80 юристів-добровольців. Реакція ж влади наразі не відома.
Коронавірус в Іспанії: яка ситуація зараз
- Коронавірус в Іспанії, за даними Worldometers, зафіксували у майже 270 тисяч людей – це другий показник у світі після США та перший у Європі.
- Однак університет Гопкінса показує суттєво інші цифри: 228 тисяч (більше хворих не лише в США, а й у Росії).
- Карантин в країні триває, але з 2 травня іспанцям можна здійснювати спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі, якщо вони, звісно, мешкають разом.