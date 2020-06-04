Не тільки коронавірус: на Буковині спалах ще однієї інфекції
У Чернівецькій області, крім коронавірусу, спалахнула ще одна небезпечна інфекція. В цьому році на кашлюк захворіли в 13 разів більше людей, ніж минулого.
За 4 місяці 2020 року в області зафіксували 79 випадків. За цей самий період 2019 року кашлюк діагностували лише у 3 людей, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
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Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук наголосила, що такий спалах захворювання стався через відмову від щеплень. Пандемія коронавірусу лише загострила проблему.
У деяких районах всього 10% вакцинованих дітей, в інших 24%. Щеплення від кашлюку малюкам роблять в перший рік життя, усього в цей час потрібно зробити чотири дози вакцини.
У березні в області призупинили планову вакцинацію через епідемію коронавірусу. Але у квітні її відновили, тому батькам варто звернутися до педіатрів або сімейним лікарям щодо щеплень. Всі вакцини в області є,
– зазначила Марія Поліщук.
Календар профілактичних щеплень
Чому люди відмовляються від вакцинації
- Дезінформації та фейки, які поширюють прихильники теорії змов про шкоду імунізації.
- Погана обізнаність медиків, які не можуть пояснити пацієнтам про важливість щеплень.
- Втручання політиків, які часто спекулюють на темі вакцинації населення.
- Активне обговорення побічної дії вакцин і замовчування користі.
- Відсутність критичного мислення та низький рівень знань населення.