Не вакцинація: пояснили, чому виникає рідкісна форма аутизму

Співпраця між вченими з Медичного університету Південної Кароліни та клініцистами з Грінвудского генетичного центру дозволило отримати нові дані про те, як один ген може регулювати розвиток мозку.

У статті, яку опублікували у medicalxpress, дослідники пов'язали дефект гена MEF2C у мишей з проблемами, які є у пацієнтів генетичного центру.

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У них спостерігається рідкісна форма аутизму, названа синдромом гаплонедостатності MEF2C. По суті, один з двох генів MEF2C в кожній клітині не функціонує, а однієї нормальної копії недостатньо, щоб регулювати розвиток мозку в правильному напрямку.

Аутизм – що це? Особливий розвиток нервової системи. Внаслідок нього людина має труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.

Доктор Крістофер Коуен, голова кафедри неврології, в лабораторії якої проводилося дослідження, зазначає, що результати роботи відкривають нові перспективи для лікування.

Ми знаємо про проблему. У людей вдвічі менше MEF2C, ніж потрібно. Отже, з точки зору терапії, я думаю, це відкриває багато цікавих дверей. Ми можемо подумати про способи доставляння більшої кількості MEF2C в мозок під час критичних періодів розвитку,

– сказав він.

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