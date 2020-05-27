Не вистачає грошей: на Черкащині спалахнули протести через закриття лікарні – відео
У селі Іркліїв на Черкащині звільняють 50 лікарів, а лікарню закривають. З 1 квітня лікарні уклали договір з Національною службою здоров'я і отримали фінансування не за ліжкомісце, а за кількістю вилікуваних пацієнтів. Але цих грошей на утримання лікарні не вистачає, тож місцеві жителі вийшли на протест.
Детальніше про те, чому закривають місцеву лікарню та що про це кажуть в Черкаській обласній держадміністрації – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Під вікнами Іркліївської лікарні, що на Черкащині, зібралися майже 100 селян. До них приєдналися також і медпрацівники. Усе через те, що лікарня, яка обслуговує понад 6 тисяч жителів прилеглих сіл, перебуває на межі закриття.
З липня 2020 року у медзакладі залишаться лише амбулаторія та денний стаціонар на 10 ліжкомісць. Хоча нині їх там удвічі більше. Натомість у 2019 році – було 65.
У нас є діагностичне відділення, УЗД-апарат, рентген-служба, клінічна лабораторія і є бактеріологічна лабораторія. Все це буде закритим,
– розповів завідувач терапевтичного відділення Валерій Олійник.
Однак через другий етап медреформи заклад отримуватиме кошти вже не за ліжкомісця, а за пацієнтів, які там лікуються. З початку року там одужали близько 150 людей. Усі – з легкими хворобами. У районі відзначили, що цього замало, аби медзаклад окупився.
За словами заступника голови Черкаської ОДА Юрія Лесюка, коштів не вистачатиме, щоб фінансувати лікарню. "Або виплачувати зарплату працівникам, або скоротити і залишити зарплату тим, хто залишиться", – прокоментував він.
У Черкаській ОДА зауважили, що неможливо врятувати від оптимізації великі сільські лікарні неможливо. Усе через брак належних умов та великої кількості пацієнтів.
Якщо говорити про принцип доказової медицини і європейські стандарти лікування – то насправді умови, в яких перебувають люди в цих лабораторіях, не відповідають жодним критеріям,
– зазначив Юрій Лесюк.
На 3 місяці кошти для Іркліївської лікарні виділила районна рада. Утім з липня усі пів сотні лікарів залишаться без роботи.
Що відомо про другий етап медреформи?
- Мовиться, що з 1 квітня медичні заклади, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть фінансування за договором з НСЗУ.
- Основним принципом реформи є "гроші йдуть за пацієнтом" – їх отримують ті заклади, які надають якісну допомогу і, відповідно, куди звертаються багато пацієнтів. Це стосується і медичних працівників: чим більше людей до них звертається, тим вищою буде заробітна плата.
- Натомість міністр охорони здоров'я заявив, що у МОЗ планують встановити нові стандарти нарахування зарплати та тарифи фінансування медицини. А також хочуть запровадити коефіцієнт на якість медичних послуг.
- Під час пресконференції президент України наголосив, що перший етап медичної реформи мав чимало хороших речей. Однак другий треба переглянути. За його словами, є багато чого, на що не звертали увагу, і українці опинилися просто голі медично перед таким викликом.