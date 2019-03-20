Не 18 років: у якому віці людина справді стає дорослою

Вчені Кембриджського університету Великої Британії після досліджень мозку та нервової системи, стверджують, що люди не стають повністю дорослими, поки їм не виповниться 30 років. У багатьох країнах, згідно із законодавством, цей момент настає у 18-річному віці.

Професор університету Пітер Джонс на брифінгу в Лондоні під час презентації дослідження розповів, що у 18 років люди все ще зазнають змін у головному мозку, які можуть вплинути на поведінку і підвищити ймовірність розвитку психічних розладів, повідомляє Mirror.

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Точний вік, у якому люди стають дорослими, вказати складно, адже розвиток нервової системи і головного мозку у кожного індивідуальний, а значить і час дорослішання також різний.

Перехід з дитинства до дорослого життя має багато нюансів, і на це йдуть десятиліття,

– пояснив Пітер Джонс.

Розвиток головного мозку і процеси вдосконалення людини тривають приблизно до 30 років. Тому говорити про дорослішання можна лише після 30-річного рубежу.

Професор також зазначив, що цей процес не схожий на різкий перехід з одного стану в інший. Під час дорослішання люди перебувають у процесі поступових змін.

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