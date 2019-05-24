Не куріння: назвали найпоширеніші причини появи раку

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Назвали найпоширеніші причини появи раку
Назвали найпоширеніші причини появи раку / unsplash.com

Вчені Університету Тафтса виявили, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються в США щорічно, пов'язані з нездоровим харчуванням.

Дослідники створили математичну модель для оцінки захворюваності злоякісними пухлинами, які викликаються незбалансованим вживанням семи видів продуктів, пише Live Science.

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Вони проаналізували дані двох національних обстежень, які ґрунтуються на дієтах американців

До факторів ризику вчені віднесли недостатню кількість вживання цільного зерна, фруктів, овочів і молочних продуктів, а також надмірне – приготованого м'яса, червоного м'яса і солодких напоїв.

Щороку у США виявляють рак у 80 тисяч дорослого населення. Все – через погане харчування.

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Це відповідає відсотку випадкам раку, який пов'язаний з вживанням алкоголю, і становить 4-6% розвитку онкологічних хвороб.

Найближче пов'язаний з харчуванням був рак ободової і прямої кишки був найтісніше пов'язаний з харчуванням. У 2015 році понад 52 тисяч випадків колоректального раку були викликані неправильною дієтою (38% від загального числа випадків колоректального раку).

На другому місці – рак порожнини рота, глотки і гортані (14 400 випадків). Після цього – рак матки (3165 випадків) та рак молочної залози в постменопаузі (3060 випадків).

Вчені радять збільшити споживання фруктів, овочів, цільного зерна при цьому потрібно зменшити споживання м’яса та солодких напоїв.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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