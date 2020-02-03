Не лише коронавірус: у Китаї зафіксували спалах пташиного грипу
Поблизу китайського міста Ухань, у якому зародився смертельний вид коронавіруса і розповсюджується світом, стався спалах ще однієї хвороби — пташиного грипу.
Майже 18 000 курей були вибиті після спалаху вірусу H5N1. Про це повідомляє видання Metro.
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Смертельний спалах вибухнув в Хунані, яка є сусідньою провінцією з епіцентром коронавірусу (Хубей). Джерелом хвороби є ферма в Шаойонгу, де були 7 850 курей, 4 500 з яких померли від пташиного грипу.
Китайська влада знищила близько 18 тисяч домашніх птахів, щоб не допустити розповсюдження хвороби.
Додамо, що в Україні також був зафіксований пташиний грип — вперше за три роки зафіксовано спалах пташиного грипу, сталося це на приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області.
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