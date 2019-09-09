Не міф: підтвердили ознаку, яка свідчить про високий інтелект

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Підтвердили ознаку, яка свідчить про високий інтелект
Підтвердили ознаку, яка свідчить про високий інтелект / unsplash.com

Сьогодні і досі існує стереотип про те, що люди з високим інтелектом частіше носять окуляри, ніж ті, у кого добрий зір.

Вчені Единбурзького університету провели масштабне дослідження і знайшли закономірність між поганим зором і інтелектом, пише Nature Communications.

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В експерименті взяли участь понад 300 тисяч людей у віці від 16 до 102 років. Вони представляли різні країни Північної Америки, Європи та Австралії.

З'ясувалося, що серед учасників наукового експерименту 28% учасників з високим інтелектом повинні носити окуляри або лінзи, а 32% – були короткозорими.

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Ця частина учасників мала найкращі показники здоров'я: вони значно менш схильні відчувати гіпертонію, стенокардію, менш схильні до ризику інфаркту, раку легенів або остеоартриту. Щодо інших учасників, носії окулярів на 30% менше схильні до депресій і на 17% мають більше шансів прожити довше.

Вченим також вдалося знайти "вагомі генетичні зв'язки між когнітивними функціями, швидкістю реакції та безліччю показників здоров'я, включаючи зір, тиск і тривалість життя".

Всього дослідники ідентифікували 148 ділянок геному, які пов'язують з високими результатами в когнітивних тестах, і 42 ділянки, пов'язаних зі швидкістю реакції. Про 58 з них не було досі відомо.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Здоров’я очей Мозок дослідження
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