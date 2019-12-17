Не найкращий подарунок: Супрун перерахувала шкоду від популярних презентів

Свято наближається: ялинка, гірлянди, час з рідними та друзями. А ще час обирати подарунки!Найбільше ми стараємось потішити дітей, хочемо аби подарунок приніс їм максимально багато задоволення. Втім, подарунок повинен приносити користь, а не шкоду. Уляна Супрун розповіла, які подарунки краще не дарувати дітям.

Уляна Супрун разом з освітнім проєктом Здорове харчування для дітей попередила: цукерки — один із найгірших подарунків дітям.

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Цукрове бомбардування

Звісно, можна переконувати себе, що солодощі раз на рік не нашкодять і взагалі — "скільки там цих свят". Втім, будьмо відвертими – багато людей не дотримується обмежень щодо споживання цукру і не у святкові дні. А в грудні, вже від Дня святого Миколая, починається справжнє цукрове бомбардування.

Важливо пам’ятати, що надмірне споживання цукру впродовж тривалого часу сприяє набору ваги та збільшує ризики ожиріння, є причиною проблем із зубами та підвищує ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету та деяких видів раку.

Значно страждає мікрофлора кишківника, а якщо солодощами заміняти повноцінні прийоми їжі — в організмі може виникнути брак вітамінів, мікроелементів та поживних речовин.



Солодощі шкодять організму дитини/Фото: Unsplash

Шкода солодощів

Пані Уляна представила результати першого загальнонаціонального дослідження про харчування українців, зокрема дітей.

Згідно з ним, українські діти споживають занадто багато солодкого. Діти молодшого віку (1-3 років) — 47 грамів на день, дошкільнята (4-6 років) — 56 грамів на день, підлітки (7-14 років) — 67 грамів на день.

Втім, норми споживання вільного цукру для дорослих, визначені ВООЗ — 25 грамів на день, максимально до 50 грамів на день.

Вільний цукор — той цукор, який додається до харчових продуктів, а також природно міститься у меді, фруктових соках, смузі.

Якщо врахувати до цього списку магазинні солодощі, які містять не лише цукор, а й різні підсолоджувачі, солі, консерванти. Часто в них є також трансжири, що підвищують ризики виникнення онкологічних та серцево-судинних хвороб.

Раціон з високим вмістом трансжирів підвищує ризик виникнення серцево-судинних хвороб на 21%, а смертність — на 28%. Зокрема, впливає на імунні реакції організму, що загрожує запаленнями,

– наголошує пані Уляна.

ВООЗ анонсувала глобальну кампанію REPLACE, що передбачає повну відмову від трансжирів до 2023 року.

А поки в Україні дозволено використовувати трансжири в харчових продуктах, варто самостійно піклуватися про себе і своїх дітей. Тож завжди звертайте увагу на етикетки цукерок, а також печива.

Якщо ви бачите слова "гідрогенізовані рослинні жири" — залиште такі солодощі на полиці.



Завжди читайте склад солодощів, які купуєте/Фото: Unsplash

Скільки цукру допустимо в раціоні дітей

Національна служба здоров'я Британії рекомендує: для дітей 4-6 років — до 19 грамів на день;

для дітей 7-10 років — до 24 грамів на день;

дітям старше 11 років та дорослим – до 30 грамів на день;

для дітей молодше 4 років слід уникати підсолодженої їжі та напоїв.

Солодощі, які готують без білого цукру (зокрема з додаванням меду, агавового сиропу, коричневого цукру) вважаються здоровою альтернативою. Однак, їхнє споживання також необхідно обмежувати.

Асоціацію "цукерки = свято" вигадали дорослі. Проте, для дітей головне турбота, яку можна проявити іншими способами!



Найкраще готуйте солодощі самостійно/Фото: Unsplash

Краще проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома — варіантів безліч.

А якщо, таки хоче подарувати дитині смаколик, надавайте перевагу фруктам, солодощам з сухофруктів, пастилі.

Хорошою альтернативою буде спільне приготування домашніх солодощів.

Таким чином ви будете впевнені в якості продуктів, які додаєте у смаколики, а для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками.