Не найкращий подарунок: Супрун перерахувала шкоду від популярних презентів

1510 Читать новость на русском
Які подарунки не слід дарувати дітям / unsplash.com

Свято наближається: ялинка, гірлянди, час з рідними та друзями. А ще час обирати подарунки!Найбільше ми стараємось потішити дітей, хочемо аби подарунок приніс їм максимально багато задоволення. Втім, подарунок повинен приносити користь, а не шкоду. Уляна Супрун розповіла, які подарунки краще не дарувати дітям.

Уляна Супрун разом з освітнім проєктом Здорове харчування для дітей попередила: цукерки — один із найгірших подарунків дітям.

Читайте також: Супрун розповіла, як обрати ялинку без шкоди для довкілля та як за нею доглядати

Цукрове бомбардування

Звісно, можна переконувати себе, що солодощі раз на рік не нашкодять і взагалі — "скільки там цих свят". Втім, будьмо відвертими – багато людей не дотримується обмежень щодо споживання цукру і не у святкові дні. А в грудні, вже від Дня святого Миколая, починається справжнє цукрове бомбардування.

Важливо пам’ятати, що надмірне споживання цукру впродовж тривалого часу сприяє набору ваги та збільшує ризики ожиріння, є причиною проблем із зубами та підвищує ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету та деяких видів раку.

Значно страждає мікрофлора кишківника, а якщо солодощами заміняти повноцінні прийоми їжі — в організмі може виникнути брак вітамінів, мікроелементів та поживних речовин.


Солодощі шкодять організму дитини/Фото: Unsplash

Шкода солодощів

Пані Уляна представила результати першого загальнонаціонального дослідження про харчування українців, зокрема дітей.

Згідно з ним, українські діти споживають занадто багато солодкого. Діти молодшого віку (1-3 років) — 47 грамів на день, дошкільнята (4-6 років) — 56 грамів на день, підлітки (7-14 років) — 67 грамів на день.

Втім, норми споживання вільного цукру для дорослих, визначені ВООЗ — 25 грамів на день, максимально до 50 грамів на день.

Вільний цукор — той цукор, який додається до харчових продуктів, а також природно міститься у меді, фруктових соках, смузі.

Якщо врахувати до цього списку магазинні солодощі, які містять не лише цукор, а й різні підсолоджувачі, солі, консерванти. Часто в них є також трансжири, що підвищують ризики виникнення онкологічних та серцево-судинних хвороб.

Раціон з високим вмістом трансжирів підвищує ризик виникнення серцево-судинних хвороб на 21%, а смертність — на 28%. Зокрема, впливає на імунні реакції організму, що загрожує запаленнями,
– наголошує пані Уляна. 

ВООЗ анонсувала глобальну кампанію REPLACE, що передбачає повну відмову від трансжирів до 2023 року.

А поки в Україні дозволено використовувати трансжири в харчових продуктах, варто самостійно піклуватися про себе і своїх дітей. Тож завжди звертайте увагу на етикетки цукерок, а також печива.

Якщо ви бачите слова "гідрогенізовані рослинні жири" — залиште такі солодощі на полиці.


Завжди читайте склад солодощів, які купуєте/Фото: Unsplash

Скільки цукру допустимо в раціоні дітей

 
Національна служба здоров'я Британії рекомендує:
  • для дітей 4-6 років — до 19 грамів на день;
  • для дітей 7-10 років — до 24 грамів на день;
  • дітям старше 11 років та дорослим – до 30 грамів на день;
  • для дітей молодше 4 років слід уникати підсолодженої їжі та напоїв.

Солодощі, які готують без білого цукру (зокрема з додаванням меду, агавового сиропу, коричневого цукру) вважаються здоровою альтернативою. Однак, їхнє споживання також необхідно обмежувати.

Асоціацію "цукерки = свято" вигадали дорослі. Проте, для дітей головне турбота, яку можна проявити іншими способами!


Найкраще готуйте солодощі самостійно/Фото: Unsplash

Краще проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома — варіантів безліч.

А якщо, таки хоче подарувати дитині смаколик, надавайте перевагу фруктам, солодощам з сухофруктів, пастилі.

Хорошою альтернативою буде спільне приготування домашніх солодощів.

Таким чином ви будете впевнені в якості продуктів, які додаєте у смаколики, а для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Антоненко з СІЗО подякував мамі Павла Шеремета: фото листа
сьогодні
11177
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун Шлунково-кишковий тракт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:00 Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році
Анастасія Манюхіна 753
16 грудня 18:50 Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності
Євгенія Мазур 546
12 грудня 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 11995
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 995
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 2126
Новини
Більше новин
Залиште відгук