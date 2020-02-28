Не панікувати, а діяти: поради Супрун, як захиститися від коронавірусу
Замість того, щоб панікувати слід мобілізувати свої сили та працювати над тим, аби уникнути зараження та поширення коронавірусу.
Уляна Супрун закликала припинити коронавірусний "фестиваль паніки та істерики" і спрямувати суспільну тривожність у конструктивному напрямку. Відтак, ексочільниця розповіла про що слід подбати.
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Аптечки в офісах
Навіть без епідемій на робочому місці повинен бути набір для надання першої медичної допомоги. В разі інфекційних захворювань важливі, передусім, термометр і медична маска, якими слід скористатися до отримання інструкцій від лікаря телефоном.
Зміст офісної аптечки: стерильні бинти різного розміру; краплі для промивання очей; стерильні трикутні перев'язки; булавки; стерильні ватні диски, пластир; скотч; серветки; стерильні нітрильні рукавиці; дистильована вода для промивання ран; опікові пов'язки; затискач, пінцет, ножиці.
Віддалена робота
Офісам та державним установам, слід поміркувати про можливість роботи всіх або частини співробітників дистанційно. Адже існує електронний документообіг, сервери, де зберігаються дані та документи, і безготівковий розрахунок.
Робота вдома скорочує ризики інфікування/Фото:Unsplash
Оскільки коронавірус у людей молодого та середнього віку часто має лише помірні симптоми застуди, то працівникам та їхньому керівництву доведеться переглянути практику “наковтатися таблеток і піти працювати”. В разі інфекційних хвороб вона шкідлива для всіх. Відрядження та зустрічі доведеться скоротити.
Аптечка вдома
Можуть стати в пригоді жарознижувальні препарати, ліки, що приймають при закрепі чи при проносі, та знеболювальні. За наявності хронічних хвороб слід мати запас своїх ліків в окремому місці, та інструкцію з їхнього прийому. Якщо щось з вами станеться, то люди, які доглядатимуть за вами, зможуть дати за схемою потрібні препарати.
І до слова. Якщо у вас цукровий діабет 1 типу, астма, епілепсія, можливі панічні атаки чи інші стани, коли ви потребуєте допомоги та/чи захисту в натовпі, варто мати при собі ламіновану картку з інструкцією, що з вами робити, контакти близьких, адресу і потрібні ліки.
При контакті з людьми користуйтеся масками/Фото:Unspalsh
План на випадок інфекційної хвороби
Фахівці радять для людей з підозрою на коронавірус залишитися вдома, подзвонити в лікарню та описати свій стан.
У випадку інфекції, хворим людям потрібні ізоляція, окремий посуд і рушники, спокій, маска, а тим, хто за ними доглядає, потрібно мити руки, прибирати та провітрювати приміщення, використовувати звичайні дезінфектанти для прибирання й обов'язково потрібен відпочинок.
Якщо ви живете самі, то подбайте про те, що в разі, якщо з вами щось трапилося (це може бути не тільки хвороба, але і нещасний випадок), слід тримати зв’язок із кимось, хто має ключ від вашої квартири, і зможе прийти. Заплануйте все наперед, і подумайте про резерв їжі, води.
Завжди добре мати вдома запас питної води та їжі на кілька днів. Особливо, якщо у вас вдома є діти чи родичі літнього віку.
Бігти і скуповувати все в магазині не треба, але мати певний запас продуктів вдома хороша ідея. Якщо ви будете на домашньому лікуванні, то продукти вам можуть залишати і під дверима знайомі чи родичі.
Вакцинація. Вакцину від Covid-2019 почнуть клінічно досліджувати лише у квітні цього року. Але зараз можна зменшити ймовірність паніки, істерики і перебування в інфекційному відділенні завдяки вакцинації від пневмококової інфекції. Варто зробити і щеплення від грипу.
Аби уникати натовпу – їдьте на роботу на велосипеді/Фото:Unsplash
Велосипед чи самокат
Аби зменшити ризики захворіти — уникайте натовпу та перебування у людних місцях. Саме таким середовищем є громадський транспорт. Тому обирайте альтернативи — прогулянки пішки чи пересування велосипедом.
Якщо користуєтеся громадським транспортом, то опісля потрібно ретельно помити руки водою і милом, не торкатися очей, носа чи рота у транспорті до того часу, поки не помиєте руки.
Підготовка до "Ааа, все пропало, епідемія" відрізняється від наявності "Плану Б здорової людини". Життя потребує від нас сміливості, стійкості та здатності до імпровізації. Використайте свою енергію перед страхом коронавірусу на дії, які збільшать ваш опір раптовим лихам, – підсумувала Уляна Супрун.
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