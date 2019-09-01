Не під час операції: назвали найбезпечніший період для пацієнтів

Багато сімей з нетерпінням чекають, щоб почути від хірурга, пережив чи їх близький операцію. Але дослідження вчених з Канади показує, що в операційній вмирає дуже мало пацієнтів.

Автор дослідження П. Дж. Деверо (P.J. Devereaux) з командою вивчили дані понад 40 тисяч пацієнтів старше 45 років, які перенесли операції (крім втручань на серці), пише журнал CMAJ.

Читайте також: Пацієнти хірургів-жінок рідше помирають

Вони намагалися зіставили дані з метою вивчення найнебезпечнішого періоду для пацієнтів – до, під час або після операції – які призводять до ускладнень та смерті.

Як з'ясувалося, 5 осіб (менш як 1% пацієнтів) померли на операційному столі. Ще 500 пацієнтів (70%) померли в лікарні.

210 смертей (29%) пов’язані з періодом, коли пацієнтів виписали додому.

Більшість смертей пов'язують з трьома ускладненнями: сильною кровотечею, порушенням роботи серця й інфекцією кровообігу.

У половини пацієнтів спостерігалося високий кров'яний тиск, у кожного п'ятого був діабет, а у 13% – ішемічна хвороба серця.

Пацієнти, які пережили сильну кровотечу після операції, у 2 рази частіше вмирають протягом 30 днів, ніж хворі, у яких немає цього ускладнення. Пацієнти, у яких розвиваються порушення серцевої діяльності, помирали двічі частіше. Пацієнти з сепсисом протягом 30 днів вмирають більше ніж в 5 разів частіше за тих, у кого не було інфекції.



Післяопераційний період – найнебезпечніший для пацієнтів

Основним ускладненням, що викликали смерть, було запалення. Операція призводить до запальної реакції. А це спричиняє порушення роботи одного або декількох органів: нирок, серця, легенів, тощо.

Висновок вчених: лікарям та родичам пацієнтів, які перенесли операцію, важливіше зосередити увагу на післяопераційному догляді та догляді за пацієнтами в домашніх умовах.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.