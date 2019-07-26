Не підраховуйте калорії: дієтолог розповіла, що робити

Ми знаємо, щоб худнути, потрібно більше витрачати, ніж споживати. Саме тому розписуємо раціон, приблизно підраховуємо кількість витрачених калорій та коригуємо раціон.

Однак тут виникають непорозуміння: люди споживає 500 калорій і потім ходить дві години по доріжці, а значить, худне.

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Дієтолог Альбіна Комісарова зазначає, що енергетичні потреби організму складаються з:

основного обміну речовин (забезпечення життєдіяльності: дихання, обмінні процеси та тд) фізичної активності енергії на перетравлювання їжі.

Розрахувати свою добову калорійність сьогодні не проблема: інтернет переповнений формулами й калькуляторами. Однак розрахунок цей неточний, оскільки кожна людина має різні співвідношення жирової та м'язової тканини. Люди мають різний рівень фізичної активності. При розрахуванні добової калорійності не включена ймовірна хвороба.

Альбіна Комісарова “За пам'ятайте, дієти на 800, 1000 калорій – це шлях до уповільнення обміну речовин і набору ваги в майбутньому ”.

Що стосується кількості білків, жирів та вуглеводів (БЖУ), то у добовому раціоні білка повинно бути 10-20%, жирів 20-35%, вуглеводів 40-65% (The National Academy of Medicine).

Чому не варто рахувати калорії

1. Людина стає зацикленою на калоріях, БЖУ, що призводить до орторексії.

Орторексія – що це? Це харчовий розлад, що характеризується патологічною одержимість правильним харчуванням.

2. Це змушує людину робити наголос не на якості, а на кількості продуктів, що є неправильним.

3. Підраховування калорій формує неправильну харчову поведінку.

Людина повинна обирати продукти, які вона любить, які є хорошої якості та корисні для здоров’я та є доступними.

Як правильно визначити розмір порцій

Британські дієтологи British Nutrition Foundation рекомендують використовувати ложку, долоню, кулак, чашку. Детальніше про це читайте тут.

Також можна спробувати ділити тарілку на 4 частини: овочі, фрукти, цільнозернові продукти та корисні білки.

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