Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави

61 Читать новость на русском
Кава містить кофеїн та низку поліфенольних сполук та ефірних олій
Кава містить кофеїн та низку поліфенольних сполук та ефірних олій / Фото з відкритих джерел

Кава може як бути корисною, так і шкодити для здоров'я людей. Втім, якщо помірно споживати цей напій заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона може виявляти корисні властивості.

У 2016 році каву внесли до списку речовин з протипухлинною дією, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Як зменшити кількість солі в раціоні: корисні поради

Чим корисна кава?

За словами Супрун, зараз каву вважають елементом здорового раціону. Зокрема, кава добре впливає на такі процеси в нашому організмі:

  1. Покращує стан вистилки кровоносних судин і тим самим зменшує ризик атеросклерозу.
  2. На 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С.
  3. Зменшує прояви панкреатиту (запалення підшлункової залози, 24 канал).
  4. В деяких людей, кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона.
  5. В людей, які швидко руйнують кофеїн, кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб.
  6. Ті, хто регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті. 
  7. Любителі кави рідше хворіють на діабет, а в діабетиків кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі). 
  8. Кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг. 
  9. Кава стимулює утворення фактору росту нервів BDNF (іншими стимулянтами його синтезу є біг, танці та інтервальне голодування).
  10. Збільшує сфокусованість, боруться з сонливістю та покращує настрій. 

Чим кава може шкодити? 

• Першою причиною є повільне знешкодження кофеїну.

Як розповіла Супрун, кофеїн, як і ліки та стероїдні гормони, проходить знешкодження в печінці. Власники "повільних" цитохромів довго знешкоджують кофеїн, тому він може викликати тахікардію, гіпертензію, біль в серці, тривожність і порушення сну.

via GIPHY

Також кава активує симпатичну нервову систему. Звідси висновок: якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон — не пийте каву. Саме вам вона шкідлива. 

• Другою шкідливою причиною є залежність від кави.

Часто якщо ми маємо мало сну, але потрібно зосередитися, ми п’ємо багато кави, яка зрештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну.

Як виникає залежність? Спершу від кави добре: вона викликає викид гормонів, які залучені у відчуттях задоволення, бадьорості чи радості. Кава може і викликати умовний рефлекс самим лише ароматом чи контекстом споживання. В результаті кофеїн "гальмує гальмування", а мозок продовжує вивільнення нейромедіаторів збудження. Але вічно так тривати не може: нейромедіатори закінчуються, починають діяти інші механізму відчуття втоми та виснаження, а мозок збільшує кількість аденозинових рецепторів. В результаті, щоб їх всі заблокувати, слід вжити ще більше кави.

Що робити? Змиритися з тим, що хочеться спати і виспатися. Якщо ви відчуваєте, що стали залежні від кави, то варто не пити каву кілька тижнів. Тільки тоді кількість аденозинових рецепторів зменшиться до звичного рівня.

via GIPHY

• Окрім того, кава шкодить, якщо її поєднувати зі смаколиками та/або молоком.

Таке не помітне споживання солодощів з вмістом транс-жирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни — шкодить здоров’ю.

Натомість молоко не є абсолютним злом, воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози, тобто нездатністю розщеплювати цукор молока. Який висновок? Каву краще запивати водою, пити без цукру і смаколиків чи молока. Велике лате з цукром не має бути замінником вчасної і повноцінної страви.

Як визначити, скільки кави пити?

Перш за все, ви маєте спиратися на свої відчуття від кави. Якщо вона на вас "не діє", то можете пити еквівалент до 6 порцій еспресо на день. Якщо кава вас надто збуджує, то вживайте не більше порції на день.

– Офіційні джерела найчастіше радять пити до чотирьох порцій кави на день — еквівалент 400 мг кофеїну. 

– Якщо вам варто "зробити ривок", але сил немає, випийте кави і поспіть 15 хвилин. Під час сну в мозку стане менше аденозинових рецепторів, і кофеїну буде легше заблокувати решту. Такий трюк допоможе почуватися бадьоріше.

– Не пийте каву, а також інші напої, надто гарячими. Це збільшує ризик раку стравоходу.

via GIPHY

– Атлети можуть покращити відчуття на забігу чи тренуванні, якщо вип’ють міцну велику каву та зап’ють її соком.

– Каву можна пити вагітним жінкам, але 1-2 рази на день. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, і на це слід зважати. Високі дози кофеїну під час вагітності збільшують ризик викидню чи народження дитини із малою вагою. 

– Коли п’єте каву, зважайте не на розмір порції, а на кількість меленої кави, взятої для приготування.

– Кава може збільшувати ризик остеопорозу, але в разі, що її п’ють жінки в менопаузі в кількості близько 8 порцій на день.

– Кава у поєднанні із цигарками збільшує задоволення від того і другого, подовжує дію кави, тобто сповільнює знешкодження кофеїну, а в деяких людей покращує знешкодження бензопірену сигаретного диму. 

via GIPHY

– Уникайте енергетичних напоїв, що містять кофеїн. Там його доза дуже висока, і, до того ж, є забагато цукру та додаткові стимулятори.

Пам’ятайте, щоби кава приносила користь та залишалася елементом здорового раціону — споживайте її помірно та керуйтеся відчуттями свого організму.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Американські сенатори підготували санкції проти "Північного потоку-2"
сьогодні
1872
Теги: Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун Поради Здорове життя Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 439
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3277
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6131
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 16335
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1631
Новини
Більше новин
Залиште відгук