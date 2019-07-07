Не призводить до безпліддя: спростували міфи про підгузки

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Спростували міфи про підгузки
Спростували міфи про підгузки / Фото з вільних джерел

Підгузки суттєво допомагають батькам у догляді за дитиною, особливо новонародженою. Але часто думки щодо користі підгузків розділяються особливо у лікарів та родичів молодої сім’ї.

Лікар-уролог Максим Бушара зазначає, що носити малюкові підгузки зручно, вони щільно (але без здавлення) облягають сідниці, при звичайному навантаженні не протікають.

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Основні помилкові твердження щодо підгузків

1. Підгузки можуть привести до безпліддя

Лікар запевняє: це не так. Підвищення температури відбувається за все на 1 градус, і це ніяк не впливає на майбутню дітородну функцію.

Яєчка у хлопчиків починають виконувати свою функцію значно пізніше, ніж період ходіння в трусиках.

2. Шкіра дитини не дихає, бавовняні пелюшки краще

Ще одна помилка. Стінка підгузка складається з декількох шарів матеріалу, який добре поглинає вологу. При насиченні вологою одного шару, поверхневий залишається сухим. Бавовна звичайної пелюшки прекрасно вбирає вологу, але і відмінно її віддає, приводячи до попрілості.

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3. Підгузки призводять до викривлення ніг

Міф про це пов'язаний із зовнішнім виглядом ніг дитини в памперсі. Ніякого фізичного впливу, звичайно, немає, інакше ваш малюк щонайменше виявляв би це невдоволення плачем.

При будь-якій підозрі на клишоногість – варто звернутися до ортопеда, а не знімати памперс.

4. Підгузки затягують перехід до самостійного відвідування горщика

На цей процес впливає безліч факторів: вік, характер, наполегливість батьків. І памперс до цього переліку не входить.

Лікар радить дотримуватися цих порад при користуванні підгузками

1) Не забувайте міняти підгузок кожні 2-3 години

2) При почервонінні шкіри швидше за все мова йде про памперсний дерматит. Тому варто задуматися про зміну марки підгузків.

3) Під час зміни підгузка дайте шкірі подихати: нехай малюк поповзає голяка.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти
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