Не пропускайте сніданок: до яких захворювань це призводить

Група міжнародних вчених виявили небезпеку пропущеного сніданку. Він пов'язаний з високим ризиком ожиріння у підлітків, а також передчасним розвитком діабету 2-го типу і серцево-судинних захворювань.

Вчені Медичної школи Університету Сан-Паулу в Бразилії, а також їхні європейські колеги проаналізували дані 3,5 тисячі підлітків віком від 12 до 17 років, пише MedicalXpress.

Читайте також: Прорив у лікуванні діабету: знайшли бактерію, яка допоможе повністю одужати

Усі учасники проживали в десяти великих містах Європи. Також вчені дослідили менше тисячі бразильських підлітків.

Це дозволило вивчити зв'язок між способом життя дітей, включаючи рівень фізичної активності й раціон харчування, і ризиком різних захворювань. При цьому враховувався індекс маси тіла, ріст, обхват талії й відношення талії до росту.

Дослідження показало, що серед всіх типів поведінки, пов'язаних з вживанням їжі, найсильніша кореляція з ознаками ожиріння спостерігалася під час пропуску сніданку.

У хлопчиків, що не снідали, середній обхват талії був на 2,13–2,61 сантиметра більше, ніж у тих, хто їв вранці. У дівчаток – на 1,97 сантиметра. Середній індекс маси тіла також підвищувався, попри здоровий сон.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.