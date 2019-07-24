Не пропускайте сніданок: до яких захворювань це призводить

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До яких захворювань призводить пропуск сніданку
До яких захворювань призводить пропуск сніданку / unsplash.com

Група міжнародних вчених виявили небезпеку пропущеного сніданку. Він пов'язаний з високим ризиком ожиріння у підлітків, а також передчасним розвитком діабету 2-го типу і серцево-судинних захворювань.

Вчені Медичної школи Університету Сан-Паулу в Бразилії, а також їхні європейські колеги проаналізували дані 3,5 тисячі підлітків віком від 12 до 17 років, пише MedicalXpress.

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Усі учасники проживали в десяти великих містах Європи. Також вчені дослідили менше тисячі бразильських підлітків.

Це дозволило вивчити зв'язок між способом життя дітей, включаючи рівень фізичної активності й раціон харчування, і ризиком різних захворювань. При цьому враховувався індекс маси тіла, ріст, обхват талії й відношення талії до росту.

Дослідження показало, що серед всіх типів поведінки, пов'язаних з вживанням їжі, найсильніша кореляція з ознаками ожиріння спостерігалася під час пропуску сніданку.

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У хлопчиків, що не снідали, середній обхват талії був на 2,13–2,61 сантиметра більше, ніж у тих, хто їв вранці. У дівчаток – на 1,97 сантиметра. Середній індекс маси тіла також підвищувався, попри здоровий сон.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діабет
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