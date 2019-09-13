Не соромно: через що не слід хвилюватись перед візитом гінеколога

Візит до гінеколога – це перш за все медична процедура. Багато жінок серйозно готуються до того, аби роздягнутись перед лікарем – роблять епіляцію, чекають закінчення менструації. А дарма!

Жоден лікар не подивиться на вас криво, якщо ви прийдете непоголеними чи під час критичних днів.

Ліна Натан – докторка медицини, акушерка-гінекологиня, фахівчиня медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі наводить перелік ситуацій, які насправді жодним чином не хвилюють гінеколога під час вашого візиту.

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Менструація

Якщо ви записались на прийом до лікаря заздалегідь і візит співпав з менструацією – не проблема. Більшість лікарів звикли до цього і єдиний мінус – цитологічний мазок може виявитись не достатньо точним і можливо, знадобиться додатковий аналіз.

У всьому іншому менструація ніяк не завадить огляду.

Волосся на тілі

Ви можете соромитись волосся на тілі, але гінеколога це абсолютно ніяк не турбує.

"Пацієнти завжди згадують про те, що вони не поголились. Я не помічаю цього. Мене більше цікавить здоров’я пацієнтки. Жінкам не треба пояснювати чому вони не поголились чи не зробили епіляцію", – зазначає гінекологиня.

Запах

Наше тіло має запах. Коли ми потіємо, нервуємось, запах виділяється з потом сильніше. В області геніталій в тому числі. Ви не здивуєте цим лікаря, тому не варто так переживати.

Звісно, не дуже добре приходити на прийом відразу після тренування чи тоді, коли не приймали душ кілька днів, в решти випадках – ви не збентежите лікаря.

Статеве життя

Гінекологи зазвичай запитують про сексуальне життя, кількості партнерів і методах контрацепції. І якщо вам доводиться розказувати про те, що ви стабільно маєте кілька статевих партнерів – це може бути незручно. Але ви повинні розуміти, що лікар не може вас засуджувати (а якщо спробує це зробити, це знак, що лікаря краще змінити).

Розповідати таку інформацію необхідно для того, аби гінеколог міг запевнитись, що ви використовуєте кращі методи попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом.



Говорити з гінекологом слід відверто

Виділення

Багато дівчат переконані, що більшість часу повинні залишатись "сухими", за винятком сексу. Але виділення – це природно, їх інтенсивність змінюється залежно від циклу

Гінеколог знає про це, і саме зміни у виділеннях можуть вказати на певні порушення в роботі жіночого організму.

Пірсинг чи татуювання

Інколи жінки говорять, що не хочуть аби їх оглядали, тому що у них татуювання чи пірсинг в інтимній зоні.

Наявність пірсингу чи тату в районі вульви може призводити до інфекцій чи алергічних реакцій, тому важливо регулярно проходити огляд у гінеколога.

Сухість піхви чи низький сексуальний потяг

Про це може бути незручно говорити, але відкиньте сором’язливість. Сухість і низький сексуальний потяг може зачепити людей різного віку. Тому не варто соромити себе думками, що ви надто молоді для подібних проблем і зверніться за допомогою.