Не у всіх 17 летальних випадків причиною смерті був коронавірус, – Ляшко
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Станом на 1 квітня, в Україні зафіксовані 17 летальних випадків у людей, які хворіли на COVID-19. Але не у всіх коронавірус був причиною смерті.
Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ розмістять інформацію по кожному летальному випадку.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“Якщо говорити про летальні випадки, то потрібно наголосити, що в цю статистику коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких був діагностований COVID-19. Але це не означає, що у всіх 17 випадків причиною смерті є коронавірус. Проводячи аналіз й розглядаючи кожен конкретний випадок ми прослідковуємо, що смерть відбувається за інших причин, тому найближчим часом на сайті ми покажемо детальну інформацію по кожному з 17 випадків”.
Але Ляшко звернув увагу, що найбільша летальність реєструється у людей з цукровим діабетом.
За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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