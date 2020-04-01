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Не у всіх 17 летальних випадків причиною смерті був коронавірус, – Ляшко

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Не всі 17 людей померли через коронавірус / 24 Канал

Станом на 1 квітня, в Україні зафіксовані 17 летальних випадків у людей, які хворіли на COVID-19. Але не у всіх коронавірус був причиною смерті.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. 

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Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ розмістять інформацію по кожному летальному випадку.

 
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“Якщо говорити про летальні випадки, то потрібно наголосити, що в цю статистику коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких був діагностований COVID-19. Але це не означає, що у всіх 17 випадків причиною смерті є коронавірус. Проводячи аналіз й розглядаючи кожен конкретний випадок ми прослідковуємо, що смерть відбувається за інших причин, тому найближчим часом на сайті ми покажемо детальну інформацію по кожному з 17 випадків”.

Але Ляшко звернув увагу, що найбільша летальність реєструється у людей з цукровим діабетом. 


За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Лікування Здоров'я
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