Не у всіх 17 летальних випадків причиною смерті був коронавірус, – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

“Якщо говорити про летальні випадки, то потрібно наголосити, що в цю статистику коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких був діагностований COVID-19. Але це не означає, що у всіх 17 випадків причиною смерті є коронавірус. Проводячи аналіз й розглядаючи кожен конкретний випадок ми прослідковуємо, що смерть відбувається за інших причин, тому найближчим часом на сайті ми покажемо детальну інформацію по кожному з 17 випадків”.