Не варто покладати на вакцину проти COVID-19 великі надії, – радник британського уряду

Науковий радник британського уряду закликає не покладати на цю вакцину надії. Її буде дуже важко зробити безпечною.

Експерти повідомляли, що введені у світі обмеження, включаючи й заборону на пересування, скасують після виходу вакцини від COVID-19, пише The Guardian.

Також на тему: Китай успішно провів випробування вакцини проти COVID-19 на тваринах

Але головний науковий радник британського уряду сер Патрік Уолланс (Patrick Vallance) попередив, що розраховувати на це не варто, навіть з урахуванням того, що в різних країнах світу вже почалися випробування за участю людей.

За його словами, недостатньо підтвердити ефективність вакцини від коронавірусу, це тільки половина успіху. Друга половина – гарантія її безпеки.



Створення безпечної вакцини може зайняти багато часу / unsplash.com

Потрібно переконатися, що використання вакцини в довгостроковій перспективі не призведе до яких-небудь патологій на кшталт пухлин, хвороб серця, ризику розвитку інших інфекцій і вірусів, небезпек для плоду.

Переконатися ж у цьому можна шляхом багатомісячних спостережень за здоров'ям людей різного віку, які пройшли через вакцинацію. А значить, найраніше, коли зможе з'явитися по-справжньому перевірена вакцина – весна або літо 2021.

На той час, скоріше за все, COVID-19 також зникне, як це сталося з його найближчою родичкою – атиповою пневмонією.

Нові вакцини вимагають тривалої апробації. І лише деякі з них її проходять повністю успішно. Коронавірус не відрізняється в цьому плані від інших хвороб, і при розробці вакцини будуть такі ж труднощі. Це потребує багато часу, і ми нічого не можемо гарантувати,

– заявив сер Патрік.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.