Не варто покладати на вакцину проти COVID-19 великі надії, – радник британського уряду
Науковий радник британського уряду закликає не покладати на цю вакцину надії. Її буде дуже важко зробити безпечною.
Експерти повідомляли, що введені у світі обмеження, включаючи й заборону на пересування, скасують після виходу вакцини від COVID-19, пише The Guardian.
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Але головний науковий радник британського уряду сер Патрік Уолланс (Patrick Vallance) попередив, що розраховувати на це не варто, навіть з урахуванням того, що в різних країнах світу вже почалися випробування за участю людей.
За його словами, недостатньо підтвердити ефективність вакцини від коронавірусу, це тільки половина успіху. Друга половина – гарантія її безпеки.
Створення безпечної вакцини може зайняти багато часу / unsplash.com
Потрібно переконатися, що використання вакцини в довгостроковій перспективі не призведе до яких-небудь патологій на кшталт пухлин, хвороб серця, ризику розвитку інших інфекцій і вірусів, небезпек для плоду.
Переконатися ж у цьому можна шляхом багатомісячних спостережень за здоров'ям людей різного віку, які пройшли через вакцинацію. А значить, найраніше, коли зможе з'явитися по-справжньому перевірена вакцина – весна або літо 2021.
На той час, скоріше за все, COVID-19 також зникне, як це сталося з його найближчою родичкою – атиповою пневмонією.
Нові вакцини вимагають тривалої апробації. І лише деякі з них її проходять повністю успішно. Коронавірус не відрізняється в цьому плані від інших хвороб, і при розробці вакцини будуть такі ж труднощі. Це потребує багато часу, і ми нічого не можемо гарантувати,
– заявив сер Патрік.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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