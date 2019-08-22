Не все можна побачити: Супрун пояснила як боротися з посттравматичним синдромом

ПТСР — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть життя.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як розпізнати ПТСР, адже більшість симптомів можуть проходити непомітно.

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"Прокидатися серед ночі й намагатися вихопити з-під подушки автомат. Ховатися під ліжко, коли чуєш новорічні феєрверки. Труситися від страху і огиди, коли чуєш ті ж парфуми, що були у гвалтівника. Напиватися, аби тільки не вертатися подумки в підвал з тортурами чи навіть в ненависну школу. Це — посттравматичний стресовий розлад (ПТСР"), – зазначає Уляна Супрун.

Супрун зазначила, що є кілька способів лікувати ПТСР, але жоден з них не є вичерпним і універсальним.

Уляна Супрун “Людину, у якого діагностували ПТСР, слід запевнити, що вона не божевільна, і це пройде. Спеціаліст – психотерапевт, психіатр, соціальний працівник, кваліфікований працювати з травмованими людьми, – повинен надати інформацію про ПТСР і його подолання, краще в письмовій формі”.

Як і в кого може розвинутися ПТСР?

ПТСР розвивається в людей, що пережили неординарну, загрозливу для життя чи гідності ситуацію:

Ветерани війни;

Цивільні, що перебувають в зоні бойових дій;

Жертви сексуального чи/та фізичного насильства;

Полонені та жертви катування;

Жертви торгівлі людьми, сексуального рабства;

Жертви чи свідки постійного домашнього насильства;

Жертви булінгу, в тому числі у школі;

Діти, що зазнають неглекту, фізичного та сексуального насильства;

Свідки терактів;

Люди, що перебували в зоні стихійного лиха;

Жінки, що пережили травматичні пологи і зазнали жорстокого ставлення медичного персоналу.

Дослідження свідчать, що індивідуальна вразливість або стійкість — це ключові фактори в розвитку ПТСР. Цей розлад наразі розглядають як наслідок провокації зовнішніми стресовими чинниками уже існуючої схильності до травматизації.



Людям із посттравматичним синдромом необхідна підтримка

Як проявляється ПТСР

Постійні думки про травматичну подію.

Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю займається, дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку. Тривожність може проявлятися в порушення сну, уважності чи мати фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи тахікардія.

Уникнення згадок про травму — небажання говорити про подію чи бути поруч із людьми, що про неї нагадують. Емоційна порожнеча, відсторонення від близьких та втрата інтересу до колись улюблених речей.

Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною.

Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення і печії за грудиною, судоми, біль в попереку.

Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.

Негаразди в буденному житті: проблеми із роботою чи її пошуком, у школі чи стосунках.

Зловживання алкоголем, сигаретами та наркотиками.

Проблеми в стосунках, віддалення від партнера/партнерки.

Суїцидальні думки.

Стигматизації, мови ненависті, виключення людей з товариства.

Глава МОЗ порадила знайти групу підтримки і створити безпечне середовище, щоб позбутися від тригерів травматичних спогадів. При цьому лікування ПТСР включає і медикаменти, які виписують лікарі при необхідності.