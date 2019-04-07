Не всі люди з аутизмом – генії: Супрун спростувала міфи про цей розлад

Люди з аутизмом в усіх країнах світу стикаються з дискримінацією та порушенням їхніх прав. Існує багато міфів, наприклад, що всі люди з аутизмом схожі на героя Дастіна Гофмана у фільмі "Людина Дощу" (Rain Man). Насправді кожна людина індивідуальна і має свої особливості та свої можливості.

Щоб не допускати порушення прав інших, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала більше дізнаватися один про одного та спростувала низку стереотипів про аутизм.

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Що таке аутизм? Аутизм або занурення у себе – поширений розлад, коли людина має труднощі у суспільстві, їй важко спілкуватися з іншими. Такі люди потребують особливих умов, але правильний підхід до дітей та дорослих з аутизмом дозволяє їм отримати освіту і соціалізуватися, бути повноправними членами суспільства.

Поширені міфи про аутизм:

Аутизм – це хвороба

Насправді розлади аутистичного спектра – це не хвороба, а порушення розвитку. В людини виникають труднощі з соціальною взаємодією та спілкуванням. Аутизм неможливо вилікувати, але з часом можна скоригувати й адаптувати людину до соціального життя.

Аутизм пов'язаний з вакцинацією

Численні дослідження доводять, що вакцини в жодному разі не можуть спровокувати розвиток аутистичних розладів у дітей. Проте існує багато інших факторів, які збільшують ймовірність появи в дитини аутизму, зокрема фактори довкілля та генетики.

Аутизм – рідкісне порушення

1 дитина зі 160 страждає на розлад аутистичного спектру. В Україні зареєстровано понад 7 тисяч таких дітей (7 тисяч 491 дитина у 2017 році).

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Усі люди з аутизмом – генії або мають порушення інтелекту

Всі люди різні. Так, серед аутистів них є ті, хто може вирішувати складні математичні задачі і володіє феноменальною пам'яттю. А є люди і з середніми здібностями. Люди з аутизмом можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чомусь дуже простому.



Не всі люди з аутизмом є геніями чи мають порушення інтелекту

Люди з аутизмом замкнуті, не хочуть спілкуватися і їм ніхто не потрібен

Це не так. Всі відчувають потребу в спілкуванні. В людей з аутизмом можуть виникати труднощі з використанням соціальних навичок, тому їм складніше будувати стосунки. Але ще ніхто не відмовлявся від друзів, які можуть виказати підтримку та розуміння.

Якщо ви помітили в дитини відчутне порушення мови, відсутність емоційного контакту з людьми (передусім – батьками), схильність до усамітненості, тривожність серед інших людей, спалахи гніву через невдачі, стереотипну поведінку (дитина робить одні й ті ж дії протягом довгого часу: повторює одне і те ж слово, бігає по колу, розгойдується з боку в бік тощо) – розкажіть про це лікарю дитини. Окремі симптоми в дитини не означають, що в неї аутизм. Проте необхідно отримати кваліфіковану відповідь.

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