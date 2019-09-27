Не я цю війну почала, але я її завершу – Скалецька про конфлікт у МОЗ

Новопризначена міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька прокоментувала конфлікт в МОЗ.

Очільниця МОЗ назвала конфлікт "внутрішньою сваркою" та запевнила, що ситуація ніяк не вплине на ефективність її роботи.

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Міністерка стверджує, що в МОЗ "буде проводиться" аудит. І за його результатами "найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність – на вихід".

Зоряна Скалецька “Не я цю війну почала, але я її завершу. Зустріч з колективом буде. Так само, як і в перший день моєї роботи, коли я зібрала всіх і спитала про нагальні завдання, що скорше необхідно. Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно.”

Вона також стверджує, що їй незрозуміло, чому "чиновники тиснуть політичними засобами".

Ситуацію в МОЗ міністерка називає "внутрішньою сваркою" між одним із її заступників та частиною колективу відомства.

І переконує, що це не вплине на те, щоб "швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки та готувались закони".

"Ми всі працюємо, громадянам немає про що турбуватись".

"Дивно, правда, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook (до речі як і про запрошення на зустріч із колективом), а не під час робочих нарад чи особистого повідомлення", – зазначила очільниця.

Вона також запевнила, що несе "персональну відповідальність перед народом України, президентом, парламентом і урядом".