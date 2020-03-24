Неадекватна реакція: жінка з підозрою на коронавірус влаштувала скандал у "Борисполі"

Жінка, експрестест якої показав позитивний результат, відмовилась від госпіталізації і намагалась покинути територію аеропорту "Бориспіль". Вона прилетіла евакуаційним рейсом з-за країни ЄС.

Попри вимоги лікарів, вона хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі аеропорту. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Радимо ознайомитись Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

Після роз’яснювальної роботи, її все ж таки відправили в одну із лікарень Києва для подальшого обстеження.

Водночас у Держприкордонслужбі назвали реакцію жінки не зовсім адекватною.

Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.

Станом на 24 березня дипломатам вже вдалося повернути понад 73 тисячі українців.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

У Міністерстві інфраструктурі анонсували ще 29 авіарейсів, якими українці зможуть повернутися з різних світових столиць. Детальніше зі списком напрямків можна ознайомитися за посиланням.



Які є тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу