Неадекватна реакція: жінка з підозрою на коронавірус влаштувала скандал у "Борисполі"
Жінка, експрестест якої показав позитивний результат, відмовилась від госпіталізації і намагалась покинути територію аеропорту "Бориспіль". Вона прилетіла евакуаційним рейсом з-за країни ЄС.
Попри вимоги лікарів, вона хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі аеропорту. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Радимо ознайомитись Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн
Після роз’яснювальної роботи, її все ж таки відправили в одну із лікарень Києва для подальшого обстеження.
Водночас у Держприкордонслужбі назвали реакцію жінки не зовсім адекватною.
Що відомо про евакуацію українців з-за кордону
- Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
- Станом на 24 березня дипломатам вже вдалося повернути понад 73 тисячі українців.
- Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.
- У Міністерстві інфраструктурі анонсували ще 29 авіарейсів, якими українці зможуть повернутися з різних світових столиць. Детальніше зі списком напрямків можна ознайомитися за посиланням.
Які є тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі