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Неадекватна реакція: жінка з підозрою на коронавірус влаштувала скандал у "Борисполі"

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Жінку із підозрою на коронавірус госпіталізували

Жінка, експрестест якої показав позитивний результат, відмовилась від госпіталізації і намагалась покинути територію аеропорту "Бориспіль". Вона прилетіла евакуаційним рейсом з-за країни ЄС.

Попри вимоги лікарів, вона хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі аеропорту. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Радимо ознайомитись Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

Після роз’яснювальної роботи, її все ж таки відправили в одну із лікарень Києва для подальшого обстеження.

Водночас у Держприкордонслужбі назвали реакцію жінки не зовсім адекватною.

Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

  • Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
  • Станом на 24 березня дипломатам вже вдалося повернути понад 73 тисячі українців.
  • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.
  • У Міністерстві інфраструктурі анонсували ще 29 авіарейсів, якими українці зможуть повернутися з різних світових столиць. Детальніше зі списком напрямків можна ознайомитися за посиланням.

тести коронавірус
Які є тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Новини Борисполя Українські туристи застрягли за кордоном Держприкордонслужба
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