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Небезпечні умови та безцінний досвід: як медики повертаються до українських реалій

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Нещодавно завершився двотижневий період ізоляції для українських медиків, які повернулися з Італії. Майже місяць вони допомагали італійцям боротися з коронавірусом. Нині ж повертаються до звичного життя.

Про італійську медицину та плани на майбутнє – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Українські медики допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 майже 3 тижні. Серед них і медбрат Гліб Бітюков, який працював у лікарні міста Пезаро. Через коронавірус заклад перепрофілювали і там приймали лише пацієнтів з недугою.

Коли повернувся в Україну, 14 днів провів в самоізоляції. Згодом результати ПЛР-тестів підтвердили, що він здоровий.

Візит до Італії медик сприйняв як навчання. Розповів, за кордоном він був не вперше. До пандемії коронавірусу переймав досвід у США та на Мальті. Але в таких небезпечних умовах ще не працював. Витримувати 8 – 12 годин чергування у захисних костюмах та масках – важко.

Український медик розповів про досвід роботи в Італії
Гліб Бітюков / Фото з фейсбук-сторінки Бітюкова

Втім, каже, італійці забезпечили їх проживанням і харчуванням. Україна – транспортом і засобами захисту. Офіційно це було відрядження до української лікарні, тож про додаткову оплату не йшлося.

Медсестра, або медбрат в Італії отримує приблизно 1600 євро. В Україні до 1 квітня існувала єдина державна тарифна сітка. Також ще певні надбавки, які може отримувати медсестра, але загалом, в найкращому випадку, це може доходити до 5-6 тисяч,
– розповів Бітюков.

Та закордонний досвід лише зміцнив віру Гліба в необхідність таких змін. Лікар планує залишитися працювати в Україні. А ще завершити навчання у Києво-Могилянській академії за фахом "менеджмент охорони здоров'я", бо вірить, що вітчизняна медицина може бути значно кращою.

Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії

  • 4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду в лікуванні коронавірусу.
  • Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
  • В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
  • Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там бракувало персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
  • Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.
Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина
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