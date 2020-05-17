Небезпечні умови та безцінний досвід: як медики повертаються до українських реалій
Нещодавно завершився двотижневий період ізоляції для українських медиків, які повернулися з Італії. Майже місяць вони допомагали італійцям боротися з коронавірусом. Нині ж повертаються до звичного життя.
Про італійську медицину та плани на майбутнє – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Українські медики допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 майже 3 тижні. Серед них і медбрат Гліб Бітюков, який працював у лікарні міста Пезаро. Через коронавірус заклад перепрофілювали і там приймали лише пацієнтів з недугою.
Коли повернувся в Україну, 14 днів провів в самоізоляції. Згодом результати ПЛР-тестів підтвердили, що він здоровий.
Візит до Італії медик сприйняв як навчання. Розповів, за кордоном він був не вперше. До пандемії коронавірусу переймав досвід у США та на Мальті. Але в таких небезпечних умовах ще не працював. Витримувати 8 – 12 годин чергування у захисних костюмах та масках – важко.
Гліб Бітюков / Фото з фейсбук-сторінки Бітюкова
Втім, каже, італійці забезпечили їх проживанням і харчуванням. Україна – транспортом і засобами захисту. Офіційно це було відрядження до української лікарні, тож про додаткову оплату не йшлося.
Медсестра, або медбрат в Італії отримує приблизно 1600 євро. В Україні до 1 квітня існувала єдина державна тарифна сітка. Також ще певні надбавки, які може отримувати медсестра, але загалом, в найкращому випадку, це може доходити до 5-6 тисяч,
– розповів Бітюков.
Та закордонний досвід лише зміцнив віру Гліба в необхідність таких змін. Лікар планує залишитися працювати в Україні. А ще завершити навчання у Києво-Могилянській академії за фахом "менеджмент охорони здоров'я", бо вірить, що вітчизняна медицина може бути значно кращою.
Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії
- 4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду в лікуванні коронавірусу.
- Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
- В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
- Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там бракувало персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
- Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.
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