Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки

ВООЗ оголосили пандемію коронавірусу Covid-19. Це серйозний виклик світовій медицині та людству. Тепер кожна країна повинна докласти максимум зусиль, аби подолати пандемію.

Редакція Здоров'я 24 вирішила розповісти про масштабніші та найнебезпечніші пандемії, які пережило людство.

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Віспа – 300 мільйонів жертв

Віспа стала своєрідною першою біологічною зброєю. Зокрема, армія Великої Британії використала її проти французів та американських індіанців у війні з Америкою у 1750-х роках.



Вакцинацію від віспи винайшли у 1796 році

Вірус поширювався повітряно-крапельним шляхом та атакував клітини шкіри, кістковий мозок, лімфатичні вузли та селезінку. Від віспи помирали 30% інфікованих впродовж перших двох тижнів перебігу захворювання.

Побороти пандемію вдалося завдяки світовій кампанії вакцинації у 1980 році.

Чума або "Чорна смерть" – близько 200 мільйонів жертв

Одна з найнебезпечніших пандемій в історії людства. У середині 14 століття чума забрала життя чверті населення. Історики відзначають, що хвороба почалася з Китаю, а потім охопила весь світ.



Пандемія чуми охопила Азію, Європу та Північну Африку

Пандемія Чорної смерті виникла в Азії та поширилася на Європу в 1347 році. Наступні 400 років Чума спалахувала знову і знову, вбиваючи мільйони людей. Села вимирали, а міста спустошувалися.

Вважають, що чуму поширювали щури, коли блохи з заражених гризунів переходили на людей.

Якщо виявити чуму швидко, та ефективно лікувати антибіотиками, смертність від чуми зменшується до 8%.

Іспанка – 50 – 100 мільйонів жертв

Іспанка – наймасштабніша пандемія грипу. Іспанкою заразилися щонайменше 500 мільйонів людей – це третина населення Планети, а померли від хвороби – 50 мільйонів осіб, за деякими підрахунками іспанка вбила 100 мільйонів людей.

Під час загострення епідеміологічної ситуації у 1920 році школи й театри були зачиненими, або їх використовували як морги.



Іспанка вбила третину людства

Назву "Іспанка" грип отримав не через те, що інфекція заразилася в Іспанії. Джерелом вірусу був польовий табір військ у Франції. Річ у тому, що супротивні країни приховували охоплення смертельним вірусом, а от Іспанія говорила про хворобу відкрито.

Іспанка зникла так само раптово, як і з'явилася. Або ж вірус мутував у менш небезпечні штами.

СНІД – 35 мільйонів жертв

Згадка про СНІД вперше з’явилася 1981 року, перші випадки зараження сталися в США.

Відтоді від СНІДу померли 35 мільйонів людей. Цікаво, що спершу вважали, що ВІЛ вражає гомосексуальних чоловіків, але згодом фахівці зрозуміли, що ВІЛ поширюється через інфіковану кров та біологічні рідини (кров, сперму, вагінальний секрет, слину, сльози, піт).



Наразі люди можуть повноцінно жити з ВІЛ, відомо про два випадки одужання

Досі немає ліків чи вакцини проти вірусу ВІЛ. Але хворі можуть отримувати ефективну терапію, яка здатна уповільнити розвиток хвороби – люди з ВІЛ можуть прожити нормальне життя.

Наразі зараження ВІЛ знизилося на 40%, якщо порівнювати пік поширення вірусу у 1997 році.

Чи небезпечна пандемія Covid-19?

Рівень медицини наразі значно вищий, ніж в минулому. Це дає надію на те, що людство впорається з новою недугою швидше та не допустить високих показників смертності.

В сучасних реаліях пандемія може стати джерелом багатьох проблем. Річ у тому, що у віруси мають більше можливостей для поширення, ніж в минулому. Люди легко можуть перелетіти з одного контенту в інший. До того ж густота населення зросла, а кількість соціальних зв'язків та комунікацій збільшилася. Люди живуть у великих містах, які важче ізолювати.

Окрім того, небезпеку становить паніка, адже люди намагаються покинути епіцентр спалаху, а це може спровокувати стрімке розповсюдження хвороби.

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