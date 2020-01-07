Небезпека хламідіозу: симптоми, ускладнення та лікування

Хламідіоз передається статевим шляхом, внутрішньоутробно або під час проходження через родові шляхи.

Збудник хвороби вкрай рідко передається через предмети побуту, постільну білизну та одяг, розповіла акушер-гінеколог Тетяна Калиній.

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Хвороба часто перебігає без симптомів, що сприяє розмноженню та поширенню інфекції – саме тому раз на рік важливо проходити обстеження.

Найчастіше хламідіоз вражає шийку матки та уретру. При відсутності лікування інфекція мігрує до порожнини матки, маткових труб, малого тазу та черевної порожнини, через що у людини може виникнути:

Злуковий процес (спайки);

Непрохідність маткових труб;

Безпліддя;

Підвищується ризик позаматкової вагітності;

Важливо: у вагітних, які мають хламідіоз, зростає ризик передчасного відходження навколоплідних вод та передчасних пологів.

Хламідіоз – симптоми слизово-гнійні виділення з піхви;

міжменструальні кров‘янисті виділення;

контактні кровотечі (після статевого акту);

симптоми циститу;

Окрім того, хламідії можуть привести до ураження суглобів (артриту), очей (кон'юнктивіту) та горла (фарингіту).

Профілактика хламідіозу має лише два варіанти: презерватив та вірність.

Діагностика хламідіозу

Здати урогенітальний мазок перед місячними, для проведення діагностики методом ПЛР.

Здати кров на ІgM, адже IgG менш інформативний метод і лише на його результатах лікування не проводиться.

Наявність хламідій в ІgG при відсутності у результатах ІgM свідчить про перенесений хламідіоз, а не про приховану інфекцію та не вимагає лікування.

Лікування хламідіозу

Лікування хламідіозу проводиться антибактеріальними препаратами. Якщо у людини виявили це захворювання, обов'язково необхідно провести обстеження партнера.

Під час лікування необхідно дотримуватись статевого спокою, й через місяць пройти повторне обстеження.

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