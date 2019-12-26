Небезпека шампанського: яких правил необхідно дотримуватись

Наближається Новий рік, й ігристе вино під бій курантів – традиція, яка існує ледь не в кожній родині. Тут не буде про користь та шкоду алкоголю. Неправильне відкупорювання шампанського призводить до важких травм ока, тому необхідно дотримуватись простих правил, аби вберегти здоров'я.

Як правильно відкрити шампанське, аби ніхто не постраждав розповіла Дарія Сімчук.

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Недотримання техніки безпеки при відкупорюванні ігристого вина часто призводить до важких травм ока, адже тиск в пляшці "розганяє" корок до 55 кілометрів за годину. Оскільки діаметр корка менший за діаметр орбіти – око повністю бере на себе всю кінетичну енергію.

Й чудово, якщо людина отримала лише синець, адже така аварійна ситуація може призвести й до зіпсованого кришталика, райдужки або навіть зору.

Як правильно відкоркувати шампанське:

Зберігайте ігристе при температурі, не вище 7 ° С. При кімнатній температурі тиск в пляшці росте, а разом з ним і кінетична енергія корка.

С. При кімнатній температурі тиск в пляшці росте, а разом з ним і кінетична енергія корка. Не трясіть пляшку, адже ви не лише збільшуєте тиск, а й корок може вилетіти раніше розрахованого часу.

Відведіть горло пляшки на 45° від себе та гостей. Розплутуйте мюзлє (дріт), притримуючи корок рукою.

Накиньте на горло пляшки полотняний рушник, а іншою рукою міцно візьміть корок. Прокрутіть пляшку на 45°, зніміть печать.

Притримуйте корок, який знаходиться під тиском газу, але давайте йому потрошку виходити з пляшки.

Що робити, якщо корок від шампанського влучив в око?

Найчастіше у такій ситуації стається відрив сітківки, який супроводжується білуватими помутніннями зору по периферії на стороні контузії.

Може з'явитися макулярний розрив, що супроводжується вираженим зниженням центрального зору.

Розтягнення судин призводить до їх розриву та гемофтальму або гіфеми, що інколи може стати показом до хірургічного втручання.

Ще одним важким ускладненням може стати гострий напад глаукоми, якщо кришталик постраждав. Якщо таке трапилось, доведеться його замінювати. Такий стан потребує термінового зниження внутрішньоочного тиску.

Тому, якщо корок таки влучив в око – прикладіть щось холодне й одразу йдіть до очного травмпункту.

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