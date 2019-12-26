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Небезпека шампанського: яких правил необхідно дотримуватись

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Небезпека шампанського / Unsplash

Наближається Новий рік, й ігристе вино під бій курантів – традиція, яка існує ледь не в кожній родині. Тут не буде про користь та шкоду алкоголю. Неправильне відкупорювання шампанського призводить до важких травм ока, тому необхідно дотримуватись простих правил, аби вберегти здоров'я.

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Недотримання техніки безпеки при відкупорюванні ігристого вина часто призводить до важких травм ока, адже тиск в пляшці "розганяє" корок до 55 кілометрів за годину. Оскільки діаметр корка менший за діаметр орбіти – око повністю бере на себе всю кінетичну енергію.

Й чудово, якщо людина отримала лише синець, адже така аварійна ситуація може призвести й до зіпсованого кришталика, райдужки або навіть зору.

Як правильно відкоркувати шампанське:

  • Зберігайте ігристе при температурі, не вище 7°С. При кімнатній температурі тиск в пляшці росте, а разом з ним і кінетична енергія корка.
  • Не трясіть пляшку, адже ви не лише збільшуєте тиск, а й корок може вилетіти раніше розрахованого часу. 
  • Відведіть горло пляшки на 45° від себе та гостей. Розплутуйте мюзлє (дріт), притримуючи корок рукою.
  • Накиньте на горло пляшки полотняний рушник, а іншою рукою міцно візьміть корок. Прокрутіть пляшку на 45°, зніміть печать.
  • Притримуйте корок, який знаходиться під тиском газу, але давайте йому потрошку виходити з пляшки.

Що робити, якщо корок від шампанського влучив в око? 

  • Найчастіше у такій ситуації стається відрив сітківки, який супроводжується білуватими помутніннями зору по периферії на стороні контузії. 
  • Може з'явитися макулярний розрив, що супроводжується вираженим зниженням центрального зору.
  • Розтягнення судин призводить до їх розриву та гемофтальму або гіфеми, що інколи може стати показом до хірургічного втручання.
  • Ще одним важким ускладненням може стати гострий напад глаукоми, якщо кришталик постраждав. Якщо таке трапилось, доведеться його замінювати. Такий стан потребує термінового зниження внутрішньоочного тиску.

Тому, якщо корок таки влучив в око – прикладіть щось холодне й одразу йдіть до очного травмпункту. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Новорічні свята Алкоголь
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