Небулайзер при ГРВІ та кашлі: чи варто ним користуватися

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Небулайзер при ГРВІ і кашлі - за і проти
Небулайзер при ГРВІ та кашлі неефективний / Фото з вільних джерел

Часто при ГРВІ та кашлі можна почути рекомендації використовувати небулайзер. Але з усуненням симптомів цих хвороб він не має нічого спільного.

Сімейний лікар Діна Крилова в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначає: небулайзер – це прилад, який дрібнить розчин на малесенькі частинки, пункт призначення яких нижні дихальні шляхи.

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Виключення становить лише стенозуючий ларинготрахеїт.

 
Ларинготрахеїт – що це?

Це запальне захворювання дихальних шляхів вірусного або бактеріального походження. Симптоми ларинготрахеїту в дітей: нападоподібний кашель, шумне дихання, загальна слабкість, підвищена температура. Чим менша дитина, тим небезпечніша для неї ця хвороба. Без своєчасної медичної допомоги може призвести до смерті дитини.

Лікар застерігає: небулайзер не призначений для лікування звичайного неускладненого ГРВІ (риніт, фарингіт, бронхіт без обструкції).

Небулайзер не призначений для лікування звичайного неускладненого ГРВІ
Небулайзер не призначений для лікування звичайного неускладненого ГРВІ

На слизовій носа і глотки осідає дуже невелика кількість ліків, значно більшу ефективність можна отримати від спрею.

Інгаляції парові не рекомендовані до використання, оскільки не показали ефекту в рандомізованих дослідженнях.

Існує лише 3 стани, які підлягають небулайзерній терапії (не враховуючи дуже рідкі захворювання, типу муковісцидозу):

  • обструктивний бронхіт
  • стенозуючий ларинготрахеїт
  • бронхіальна астма

Для небулайзерної терапії використовуються лише стерильні розчини, які призначені для інгаляції.

 
Діна Крилова
“Ефірні олії, настої трав, декасан, боржомі, будь-яка інша мінеральна водичка категорично не показані до інгаляцій. Виключенням є фізіологічний розчин, але він обов'язково має бути стерильним”

Замінять небулайзер при ГРВІ та кашлі створення оптимальних кліматичних умов (температура 20 градусів, вологість 50-60%) і рясне тепле пиття.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Діти
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