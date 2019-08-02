Небулайзер при ГРВІ та кашлі: чи варто ним користуватися

Часто при ГРВІ та кашлі можна почути рекомендації використовувати небулайзер. Але з усуненням симптомів цих хвороб він не має нічого спільного.

Сімейний лікар Діна Крилова в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначає: небулайзер – це прилад, який дрібнить розчин на малесенькі частинки, пункт призначення яких нижні дихальні шляхи.

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Виключення становить лише стенозуючий ларинготрахеїт.

Ларинготрахеїт – що це? Це запальне захворювання дихальних шляхів вірусного або бактеріального походження. Симптоми ларинготрахеїту в дітей: нападоподібний кашель, шумне дихання, загальна слабкість, підвищена температура. Чим менша дитина, тим небезпечніша для неї ця хвороба. Без своєчасної медичної допомоги може призвести до смерті дитини.

Лікар застерігає: небулайзер не призначений для лікування звичайного неускладненого ГРВІ (риніт, фарингіт, бронхіт без обструкції).



Небулайзер не призначений для лікування звичайного неускладненого ГРВІ

На слизовій носа і глотки осідає дуже невелика кількість ліків, значно більшу ефективність можна отримати від спрею.

Інгаляції парові не рекомендовані до використання, оскільки не показали ефекту в рандомізованих дослідженнях.

Існує лише 3 стани, які підлягають небулайзерній терапії (не враховуючи дуже рідкі захворювання, типу муковісцидозу):

обструктивний бронхіт

стенозуючий ларинготрахеїт

бронхіальна астма

Для небулайзерної терапії використовуються лише стерильні розчини, які призначені для інгаляції.

Діна Крилова “Ефірні олії, настої трав, декасан, боржомі, будь-яка інша мінеральна водичка категорично не показані до інгаляцій. Виключенням є фізіологічний розчин, але він обов'язково має бути стерильним”

Замінять небулайзер при ГРВІ та кашлі створення оптимальних кліматичних умов (температура 20 градусів, вологість 50-60%) і рясне тепле пиття.

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