Недооцінив цей вірус, а він вбив мого батька, – сповідь чоловіка з Covid-19

Молодий чоловік, якому близько 30 років, записав відеозвернення з з палати інтенсивної терапії про те, як він з батьком заразився новим видом коронавірусу.

Чоловік, який не назвав свого імені, записав ролик для телеканалу Rai, пише видання LB.

Читайте також Люди з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома з самоізоляцією

Він зізнався, що недооцінив коронавірус і нічого не зробив, щоб запобігти зараженню, через що пошкодував. За його словами, через Covid-19 помер його батько. Тому чоловік записав відео, оскільки ще надто багато людей нехтують захворюванням, не розуміючи всієї небезпеки.



Чоловік розповів про небезпеку коронавірусу / Скріншот з відео

Всі кажуть, що цей вірус схожий на звичайний грип. Це не звичайний грип. Він нищить ваші легені. Мій меседж простий! Залишайтеся вдома ці 15 днів, побудьте з родиною, подивіться фільми, пограйте з дітьми, прочитайте книгу. Тільки всі разом, якщо ми дотримуватимемося правил, ми зможемо повернутися до нормального життя,

– наголосив хворий.

Чоловік сказав, що його життя перевернулося догори дном і стало наче фільмом жахів.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.