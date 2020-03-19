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Недооцінив цей вірус, а він вбив мого батька, – сповідь чоловіка з Covid-19

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"Недооцінив цей вірус, а він вбив мого батька", – сповідь чоловіка з Covid-19 / Unsplash

Молодий чоловік, якому близько 30 років, записав відеозвернення з з палати інтенсивної терапії про те, як він з батьком заразився новим видом коронавірусу.

Чоловік, який не назвав свого імені, записав ролик для телеканалу Rai, пише видання LB.

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Він зізнався, що недооцінив коронавірус і нічого не зробив, щоб запобігти зараженню, через що пошкодував. За його словами, через Covid-19 помер його батько. Тому чоловік записав відео, оскільки ще надто багато людей нехтують захворюванням, не розуміючи всієї небезпеки.


Чоловік розповів про небезпеку коронавірусу / Скріншот з відео

Всі кажуть, що цей вірус схожий на звичайний грип. Це не звичайний грип. Він нищить ваші легені. Мій меседж простий! Залишайтеся вдома ці 15 днів, побудьте з родиною, подивіться фільми, пограйте з дітьми, прочитайте книгу. Тільки всі разом, якщо ми дотримуватимемося правил, ми зможемо повернутися до нормального життя,
– наголосив хворий.

Чоловік сказав, що його життя перевернулося догори дном і стало наче фільмом жахів.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19
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