Недопуск дітей без вакцинації у школу: хто буде вирішувати, кого пускати

Директори навчальних закладів будуть відповідальними за рішення щодо допущення чи недопущення дітей без щеплень до шкіл.

Про це в інтерв’ю Інтерфаксу-Україна розповіла очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад.

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Міністр освіти й науки Ганна Новосад “За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому, очевидно, якщо буде прийнято якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання з огляду на наявну довідку”.

Вона також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров’я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов’язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб там була інформація про наявність щеплень.

Нині довідці 086 вказують:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків у цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.

Також для зарахування в школу потрібна довідка 063, в якій міститься інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також туберкулінових проб.



Коли робити щеплення \ Інфографіка 24 каналу

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