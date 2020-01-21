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Недопуск дітей без вакцинації у школу: хто буде вирішувати, кого пускати

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Недопуск дітей у школу без вакцини / unsplash.com

Директори навчальних закладів будуть відповідальними за рішення щодо допущення чи недопущення дітей без щеплень до шкіл.

Про це в інтерв’ю Інтерфаксу-Україна розповіла очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад.

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Міністр освіти й науки Ганна Новосад
“За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому, очевидно, якщо буде прийнято якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання з огляду на наявну довідку”.

Вона також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров’я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов’язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб там була інформація про наявність щеплень. 

Нині довідці 086 вказують: 

  • прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
  • місце проживання дитини, телефон батьків;
  • найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;
  • дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);
  • висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків у цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
  • групу для занять фізичною культурою;
  • рекомендації.

Також для зарахування в школу потрібна довідка 063, в якій міститься інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також туберкулінових проб.

Коли робити щеплення
Коли робити щеплення \ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Новини Здоров'я Профілактика захворювань Міністерство освіти України Вакцинація Міністерство охорони здоров’я Освіта
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