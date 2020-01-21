Недопуск дітей без вакцинації у школу: хто буде вирішувати, кого пускати
Директори навчальних закладів будуть відповідальними за рішення щодо допущення чи недопущення дітей без щеплень до шкіл.
Про це в інтерв’ю Інтерфаксу-Україна розповіла очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад.
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Вона також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров’я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов’язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб там була інформація про наявність щеплень.
Нині довідці 086 вказують:
- прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
- місце проживання дитини, телефон батьків;
- найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;
- дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);
- висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків у цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
- групу для занять фізичною культурою;
- рекомендації.
Також для зарахування в школу потрібна довідка 063, в якій міститься інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також туберкулінових проб.
Коли робити щеплення \ Інфографіка 24 каналу
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