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Неефективні методи схуднення: чому не варто вірити

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Які методи схуднення не діють / Unsplash

Більшість людей досі вірить у швидкі методи схуднення, й бажано – без фізичної активності й без особливих обмежень у харчуванні.

Про недієві методи схуднення розповів дієтолог Олександр Бурлаков.

До теми: Як схуднути людям, які схильні до повноти: назвали найефективніші вправи

1. Перший метод називається "золота голка", "голка в вухо" або "голковколювання вуха". З назви можна здогадатися, що він заснований на принципах неробочої акупунктури. Прихильники цієї методики стверджують, що голки стимулюють точку, яка відповідає за апетит, допомагаючи його пригнітити. 

Голки у вусі залишають на кілька тижнів або навіть місяців, поки весь жир "не випарувався".

Жодні дослідження не підтвердили ефективність цього методу. А ось ймовірність занести собі якусь інфекцію під час даної процедури – висока.

Швидкі методи схуднення
На які методи схуднення не варто витрачати час / фото: Unsplash

2. Пиття яблучного оцту. Прихильники стверджують, що яблучний оцет перед вживанням їжі може приборкати апетит та спалити жир. 

Результати всіх досліджень не виявили жодного зв'язку між питтям оцту, апетитом та вагою. Окрім того, яблучний оцет може взаємодіяти з деякими ліками, сприяючи зниженню рівня калію. Й запам'ятайте – продуктів для спалювання жиру не існує

3. Ароматерапія для схуднення. Прихильники цього методу обіцяють, що аромотерапія може нормалізувати обмінні процеси. Окрім того, ще й здатна позбавити від зайвої рідини та очистити "від токсичних відкладень", що накопичилися в організмі. Мовляв, все це в купі дає бажаний результат.

Якщо просто вдихати масла, не змінюючи звичку харчування та фізичну активність – ефекту не буде. Хоч заради справедливості варто зауважити, що кілька досліджень, які вивчали вплив запахів на апетит, продемонстрували наступне:

  • Запахи солодких харчових продуктів, таких як ваніль, банан і шоколад, мають властивість збільшувати апетит. 
  • Нейтральні або нехарчові запахи можуть зменшити апетит.

Відомо навіть про випадок, коли Федеральна торгова комісія США ліквідувала з ринку продукт компанії Зепза Ргодіс, які вводили покупців в оману, продаючи порошок з запахом. Вони обіцяли, що цей запах допоможе схуднути без зміни звичного способу життя.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Ожиріння Міфи про здоров'я
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