Неграмотність може спровокувати серйозні порушення мозку

Нові дослідження говорять про те, що невміння читати чи писати може значно підвищити шанси на розвиток деменції або хвороби Альцгеймера.

Теорія когнітивного резерву дозволяє припустити, що гнучкість мозку та здатність знаходити альтернативні розв'язання проблем може запобігти симптомам хвороби Альцгеймера. Вміння читати та писати дозволяє людям підтримувати функції мозку – підходить як і читання газет, так і допомога дітям та онукам у виконанні домашніх завдань, повідомляє Neurology.

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Під час нового дослідження фахівці обстежили 983 людей з низьким рівнем формальної освіти. Більшість учасників народилися і виросли в сільській частині Домініканської Республіки, де доступ до освіти був обмежений. В середньому учасникам дослідження було 77 років, і вони ходили до школи максимум 4 роки.

Їх розділили на дві групи, виявивши, що 237 учасників були неграмотними, а 746 – грамотними.



Вміння читати та писати зменшують ризики деменції у 2-3 рази

На початковому етапі учасники проходили медичні обстеження та брали участь у тестах пам'яті та міркувань, а згодом потворно проходили тестування кожні 18 місяців впродовж наступних 4 років.

На початку дослідження 83 особи із 237 (35%) тих, які не вміли читати чи писати – мали деменцію, а з 746 грамотних учасників її мали лише 134 людини (18%).

Тобто на початку дослідження неграмотні учасники мали втричі більші ризики деменції.

В кінці дослідження з'ясували, що в першій групі деменція виникла у 114 осіб із 237 (48%). Тим часом як у другій групі хвороба з'явилася у 201 людини з 746 (27%).

Після коригування соціально-економічного статусу, віку та серцево-судинних захворювань аналіз продемонстрував, що неграмотні учасники мали вдвічі більше шансів на розвиток деменції у порівнянні з тими, хто міг читати та писати.

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