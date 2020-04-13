Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19

У пошуках ефективної терапії від коронавірусу, лікарі тестують препарати, які вже довели свою ефективність у лікуванні інших недуг. Відтак, новими ліками проти коронавірусу назвали препарат Нелфінавір, який застосовують у ВІЛ терапії.

Що відомо про препарат та його ефективність. Чому Нелфінавір вирішили застосовувати у лікуванні хворих на коронавірус та головне, які побічні дії препарату – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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Ефективність Нелфінавіру проти коронавірусу

Японські медики заявили, що Нелфінавір блокує розмноження клітин коронавірусу. Звіт про ефективність Нелфінавіру у боротьбі з COVID-19 опублікували на медичному порталі bioRxiv.

Дослідники вивчили дію дев'яти подібних препаратів і виявили, що Нелфінавір мав здатність зупиняти реплікацію збудника COVID-19 навіть при використанні малих доз.

Відтак, вчені рекомендували включити препарат до переліку потенційно ефективних ліків проти коронавірусу.

Попри те, вони відзначили, що поки немає перевірених та остаточно ефективних препаратів для лікування коронавірусної інфекції, тому слід тестувати ефективні противірусні препарати.



Нелфінавір може бути ефективним проти коронавірусу / Фото Unsplash

Що від омо про Нелфінавір

Нелфінавір – препарат, який застосовують проти вірусу імунодифіциту людини. У випадку терапії ВІЛ препарат приймають в комплексі з іншими антиретровірусними ліками.

Механізм дії препарату Нелфінавір полягає в придушенні активного центру ферменту вірусу ВІЛ – протеази і придушенні самовідтворення вірусу ВІЛ із утворенням незрілих вірусних частинок, які не можуть інфікувати клітини організму.

Важливо! Препарат схвалили для терапевтичного використання у 1997 році. Відтак, Нелфінавір на фармринку вже понад 20 років.



Нелфінавір має побічні дії / Фото Pixabay

Побічні дії Нелфінавіру

Нельфінавір може викликати низку побічних ефектів. Метеоризм, діарея або біль у животі є загальними (тобто їх відчувають більше одного зі ста пацієнтів).

Втома, сечовипускання, висипання, виразки у роті або гепатит трапляються не так часто (в одного хворого на одну тисячу пацієнтів).

Нефролітіаз, артралгія, лейкопенія, панкреатит або алергічні реакції можуть траплятися, але є рідкісними (менше одного випадку на тисячу пацієнтів).

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