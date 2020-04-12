Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом, – інфекціоніст
Інфекціоніст Катерина Булавінова, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, розповіла про відсутність доказів, що вакцинація БЦЖ допомагає при коронавірусній інфекції.
Про це інфекціоністка розповіла в інтерв’ю Укрінформу.
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За словами Булавінової, немає доказів, що вакцина проти туберкульозу зможе захистити від коронавірусу. Вона додала, що дорослі, які важко хворіють в Італії та Іспанії, у дитинстві були так само щеплені БЦЖ.
Немає жодних доказів на користь того, що вакцинація БЦЖ – нещодавно проведена або зроблена у дитинстві – допомагає при ковідній інфекції. У новинах з'явилися репортажі, що деякі країни почали проводити клінічні випробування із вакциною БЦЖ, але наразі мені не відомі подробиці та результати,
– сказала лікарка.
Інфекціоністка наголосила, що щеплення від грипу і пневмококу є дуже корисними.
"В Україні є випадки виявлення в одного і того самого пацієнта одночасно грипу та COVID-19. Вакцинація від грипу і пневмококу, як на мене, потрібна у будь-якому випадку, а зараз для групи ризику – вже точно важливо максимально захистити легені", – додала вона.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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