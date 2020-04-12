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Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом, – інфекціоніст

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Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом / Getty Images

Інфекціоніст Катерина Булавінова, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, розповіла про відсутність доказів, що вакцинація БЦЖ допомагає при коронавірусній інфекції.

Про це інфекціоністка розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

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За словами Булавінової, немає доказів, що вакцина проти туберкульозу зможе захистити від коронавірусу. Вона додала, що дорослі, які важко хворіють в Італії та Іспанії, у дитинстві були так само щеплені БЦЖ.

Немає жодних доказів на користь того, що вакцинація БЦЖ – нещодавно проведена або зроблена у дитинстві – допомагає при ковідній інфекції. У новинах з'явилися репортажі, що деякі країни почали проводити клінічні випробування із вакциною БЦЖ, але наразі мені не відомі подробиці та результати,
– сказала лікарка.

Інфекціоністка наголосила, що щеплення від грипу і пневмококу є дуже корисними.

"В Україні є випадки виявлення в одного і того самого пацієнта одночасно грипу та COVID-19. Вакцинація від грипу і пневмококу, як на мене, потрібна у будь-якому випадку, а зараз для групи ризику – вже точно важливо максимально захистити легені", – додала вона.

 
Що відомо про вакцину від туберкульозу?
Абревіатура БЦЖ склалася від французької назви бацили Кальметта-Герена, яка входить в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Це єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу. З усіх вакцин, які існують сьогодні, її використовують найчастіше. Вона охоплює понад 80% новонароджених і дітей грудного віку в країнах, де вона є компонентом національної програми імунізації дітей.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Вакцинація
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