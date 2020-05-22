Немовляті вперше успішно пересадили клітини печінки, отримані зі стовбурових клітин

В Японії немовляті пересадили клітини печінки, отримані з ембріональних стовбурових клітин – це перша операція такого роду. Дитя змогло дожити до віку та ваги, коли можна виконати трансплантацію справжнього органу.

Дитина, яка народилася в жовтні 2019 року, мала порушення циклу сечовини, внаслідок чого в печінці накопичувався токсичний аміак. Трансплантацію печінки провести було неможна, адже дитина була замаленькою для такого втручання, повідомляє Medical Express.

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Пересадку печінки можна робити не раніше 13 місяців від народження і за умови, якщо дитина важить не менше 6 кілограмів. Але залишати дитину без медичної допомоги також було неможливо. Відтак, японські медики з Національного центру здоров'я та розвитку дітей додумалися, як підтримати життя дитині до моменту проведення оперативного втручання.

На шостий день життя малюка йому пересадили 190 мільйонів гепатоцитів (клітин печінки), отриманих з ембріональних стовбурових клітин. Стан немовляти нормалізувався і концентрація аміаку в організмі знизилася.

В березні цього року дитині провели повноцінну операцію з пересадки печінки, донором якої став батько пацієнта.

Працівники установи планують й надалі використовувати цей метод. На їхню думку, це дозволить врятувати життя багатьох дітей з дисфункціональною печінкою.